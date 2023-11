Il 26,9% di probabilità: pazzesco in Serie A, previsto il piazzamento finale del Napoli

Il Napoli ha faticato più del previsto in questo avvio di stagione. Per gli azzurri il sogno di ripetere lo scudetto è già svanito: la sentenza.

Sono mesi complicati per il Napoli. Dopo la vittoria dello scorso anno, il Napoli non sta ripetendo quanto di buono fatto nella passata stagione. L’avventura di Rudi Garcìa all’ombra del Vesuvio è durata solo pochi mesi. Dopo la sconfitta contro l’Empoli, infatti, Aurelio De Laurentiis ha provveduto all’esonero del francese. Al suo posto è arrivato Walter Mazzarri.

Algoritmo Opta, il dato che condanna il Napoli

I motivi dell’esonero di Garcìa sono tanti. Su tutti, ovviamente, c’è la situazione di classifica. Gli azzurri dopo dodici giornate sono quarti con 10 punti di distacco dall’Inter capolista.

Il Napoli, dunque, ha bisogno di invertire subito la rotta, ma c’è un dato che condanna gli azzurri. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’algoritmo Opta ha stilato la previsione di classifica della Serie A.

Per il noto sito di statistiche, le possibilità per il Napoli, dopo dodici giornate, di vincere nuovamente lo scudetto si aggirano attorno all’1%. Super favorita, invece, l’Inter con l’84%. La posizione prevista per il Napoli è la quarta con il 26,9% di possibilità.

Un dato impietoso e soprattutto abbastanza attendibile. Lo scorso anno, dopo dodici giornate, l’algoritmo aveva pronosticato il Napoli campione con il 74% di possibilità.