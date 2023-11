Tanti infortuni molto gravi: i tempi di recupero sono lunghissimi

Il Napoli si appresta a riprendere la propria marcia in quel di Bergamo, sarà infatti il Gewiss Stadium a dare il via al Mazzarri Bis.

Archiviata la pessima esperienza targata Rudi Garcia, il Napoli si appresta a riprendere il proprio cammino desideroso di invertire definitivamente la marcia in campionato. L’appuntamento, per onor del vero, non è dei più semplici: sarà infatti l’Atalanta di Gasperini a dare il via al Mazzarri bis, una prova dura, contro uno degli avversari diretti nella corsa Champions dei partenopei.

I bergamaschi, fermi a quota 20 punti, distano di una sola lunghezza dai campioni d’Italia, fermi a 21, motivo per cui, la sfida sopracitata, rappresenta un’occasione irripetibile per Scamacca e compagni, che in caso di bottino pieno, riuscirebbero a scavalcare la compagine napoletana.

Tour de force, buona notizia per il Napoli in vista della Champions?

Subito dopo la gara di Bergamo, gli azzurri torneranno ad affacciarsi all’Europa, nello specifico alla Champions, tanto cara al patron De Laurentiis. Anche in questo caso, l’appuntamento sarà tutto fuorchè banale, considerando che il Napoli si ritroverà ospite del Real Madrid dell’ex Ancelotti nella poetica cornice del Santiago Bernabeu.

I blancos, attualmente secondi in Liga a soli due punti dal sorprendente Girona, guidano saldamente al primo posto il girone europeo, avendo ottenuto ben 4 vittorie in altrettante uscite, registrando un bottino pieno di 12 punti, che li ha matematicamente qualificati agli ottavi. Una notizia che per certi versi potrebbe essere beneaugurante per il Napoli, fermo a 7 punti, con un rassicurante più 4 sul Braga e desideroso di chiudere anche i propri giochi. Nonostante ciò, la consapevolezza della fame costante di club come il Real, è viva nella mente di Mazzarri, che sa che difficilmente in terra spagnola riceverà qualcosa in regalo.

Premesse complesse insomma, per utilizzare un eufemismo, ma forse, l’infermeria degli spagnoli un piccolo aiuto in casa Napoli potrebbe darlo. Ancelotti si trova infatti ad affrontare una sorta di ecatombe, con una moltitudine di giocatori, tra cui top player d’assoluto livello fermi ai box.

Da Vinicius Jr, autore della rete del momentaneo 1 a 1 all’andata, out per una rottura della fibra muscolare, sino ad arrivare all’ormai lungodegente Courtois, andato in contro ad una rottura del legamento crociato ad inizio stagione.

Di seguito, la lista completa degli infortunati del Real Madrid: