Presentazione libro Giuffredi, l’agente: “Voglio dare un messaggio alla città”, poi le parole al miele per ADL

Mario Giuffredi, agente di vari giocatori azzurri, ha presentato quest’oggi il proprio libro, affiancato da De Laurentiis.

“La strada di un sogno. La mia vita da procuratore”, questo il titolo del libro presentato questa sera da Mario Giuffredi, noto procuratore napoletano, che segue le vicende di vari protagonisti azzurri, tra cui il capitano Giovanni Di Lorenzo.

Oltre ai vari calciatori seguiti dall’agente, tra gli ospiti d’eccezione c’è anche il patron dei campioni d’Italia, Aurelio De Laurentiis, che ha ormai un rapporto di lunga data con lo stesso Giuffredi.

“Ci tenevo a ringraziare il patron De Laurentiis per aver permesso a Di Lorenzo di firmare la prefazione del libro, ringrazio anche il comune per averci concesso di presentare questo libro allo stadio Maradona”, inizia così la conferenza stampa, con le parole di un Giuffredi visibilmente emozionato.

L’agente ha poi spiegato il significato profondo della sua produzione letteraria, mandando un messaggio sociale alla città di Napoli:

Successivamente, prende l parola proprio De Laurentiis, che ha così raccontato la personalità del vulcanico procuratore:

“Mario fa un lavoro complicatissimo, tutti coloro che fanno un lavoro così complicato sono degli irrazionali. Con gli irrazionali si arriva a confronti pesanti, Fellini conquistò l’Oscar con un film chiamato “La strada”, qui c’è un binomio, tutti noi siamo delle persone che vengono dalla strada, interpretando i sogni degli altri oltre che i nostri, proprio come ha fatto Giuffredi, non rubando una gara come ieri dove c’era un rigore clamoroso “ – parte subito forte il leader della FilmAuro con un chiaro riferimento al match tra Italia e Ucraina , rettificando successivamente il tiro dinanzi ai proprio giocatori: “Avete giocato bene in realtà, era da tempo che non vi vedevo così”.

Francesco Modugno, volto noto di SKY Sport, che sta fungendo da presentatore di serata, da poi la parola a Di Lorenzo, chiedendogli il proprio pensiero sul momento in cui il proprio agente gli svelò dell’accordo con il Napoli:

“Ringrazio Mario, al di là di tutti gli aspetti sportivi con lui si è creato un rapporto umano incredibile. Napoli? La trattativa me l’ha nascosta sino alla fine, un giorno mi disse che era vicino a chiudere un accordo con un grande club ma non mi svelò il nome, forse per questo è stato ancor più bello, se torno indietro a 5 anni fa, pensarmi ora capitano del Napoli campione mi rende orgoglioso e sono felice di aver reso orgoglioso anche Mario”.

Riprende proprio la parola Giuffredi, che svela alcuni dettagli della trattativa con l’ex direttore sportivo Giuntoli:

Interviene poi ancora De Laurentiis, che si esprime con parole al miele per Giuffredi:

“Lui a differenza degli altri non vuole ramazzare al massimo dai propri giocatori, lavora per loro e per l’annesso percorso di cui si devono rendere protagonisti, se non fanno come dice lui, è disposto anche a rinunciare ai soldi” – risponde l’agente: “De Laurentiis mi ha fatto il complimento più bello della mia carriera, ho messo sempre davanti a tutto i miei giocatori, anche alla mia vita privata per tutelarli, nessuno dei miei giocatori o anche ex, potrà mai affermare che Giuffredi non si è mosso per seguire i loro interessi”.