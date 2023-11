Messaggio di De Laurentiis contro Inter, Milan e Juve: il suo attacco fa discutere

Non passano inosservate le parole del presidente partenopeo, che ancora una volta attacca Juve, Inter e Milan.

Questo pomeriggio lo Stadio Diego Armando Maradona, ed in particolare la Sala Champions, ha avuto l’onore di ospitare un evento importante per la città di Napoli e per la squadra partenopea: Mario Giuffredi, napoletano doc e agente di alcuni giocatori azzurri, ha avuto il piacere di presentare il suo nuovo libro intitolato La strada di un sogno – La mia vita da procuratore.

Giuffredi ha il piacere di avere nella sua scuderia alcuni giocatori del Napoli, tra cui Di Lorenzo, Mario Rui e Politano, che la passata stagione hanno avuto la soddisfazione di alzare lo Scudetto, dopo 33 anni dall’ultima volta di Napoli.

Presentazione libro Giuffredi, le parole di ADL fanno discutere

Durante la presentazione del libro del procuratore napoletano, sono stati trattati numerosi argomenti, tra cui il trasferimento dei giocatori al Napoli, le emozioni dello Scudetto, la carriera dello stesso agente. Durante il pomeriggio, sono intervenuti i vari giocatori partenopei e il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Il patron della squadra azzurra si è lasciato andare, stuzzicando di fatto le dirette rivali del Napoli, nonché Juventus, Inter e Milan. Queste le sue parole a margine della presentazione:

Ringrazio Giuffredi perché non ha mai dimenticato Napoli, a differenza di altri che nel mondo del calcio tendono per Juve, Inter e Milan, non concedendo i giusti elogi ad una società che lavora bene da 14 anni.

Parole che sicuramente non faranno piacere agli addetti ai lavori delle squadre avversarie, ma d’altronde si sa: De Laurentiis è un uomo senza peli sulla lingua e non si fa problemi a parlare bene o male degli altri.