Insigne torna in Serie A, convinto dalla famiglia: le ultime

L’ex capitano azzurro spinge per il ritorno in Italia, ruolo fondamentale della famiglia: le ultime sul futuro di Lorenzo Insigne

Quella di Lorenzo Insigne in Canada non si può dire sia stata un’esperienza positiva. Il campionato del Toronto si è concluso all’ultimo posto. Lui, assieme a Bernardeschi, doveva essere la stella della squadra, che avrebbe dovuto fare la differenza in un campionato estremamente meno competitivo di quello italiano. Ma così non è stato. Tanti infortuni, e quando è stato in campo non ha rispettato le aspettative sul suo conto, basti pensare alla straordinaria accoglienza del club canadese. Ora la sua volontà pare essere quella di tornare in Italia, la famiglia lo avrebbe già convinto a lasciare il Nord America, complici alcuni eventi come il litigio con un tifoso di qualche tempo fa.

Insigne, c’era una volta l’America, ora non c’è più: vuole tornare in Italia

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, ad oggi non c’è miglior club della Lazio per accogliere nuovamente in Italia Lorenzo Insigne. A Roma Insigne ritroverebbe Maurizio Sarri, allenatore con il quale probabilmente si è vista la miglior versione dell’Insigne calciatore.

Inoltre, ritroverebbe anche Ciro Immobile, suo compagno d’attacco nel magico Pescara di Zeman. La sua famiglia già da tempo pare che spingesse per tornare a casa, ora anche lui sembra essersi convinto. Vuole rilanciarsi e la Lazio ha tutti i presupposti per essere, nonostante i 32 anni di età, la piazza perfetta per farlo.