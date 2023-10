Incredibile a Toronto: Insigne discute con i tifosi in tribuna – VIDEO

Vicende complicate per Lorenzo Insigne, al centro delle critiche in Canada: il video della discussione in tribuna con i tifosi

L’esperienza di Lorenzo Insigne a Toronto non continua nel migliore dei modi. Il percorso della squadra in MLS è stato disastroso: 14 sconfitte in 15 partite dallo scorso 22 giugno e ultima posizione in campionato. Le critiche dei tifosi si sono scagliate principalmente contro Insigne e Bernardeschi, che sono stati acquistati per portare in alto il team canadese e divenire le star della squadra, ma evidentemente ciò non sta accadendo.

Inoltre l’ex Napoli si è reso protagonista di un brutto episodio durante la partita casalinga Toronto-Cincinnati. Alla fine il match è terminato con una sconfitta (2-3) per la squadra canadese, ma ciò che ha fatto più discutere è accaduto sugli spalti.

Il video dell’accaduto: Lorenzo Insigne discute animatamente con i tifosi

Lorenzo Insigne non è stato convocato a causa di un problema fisico, ma comunque ha assistito alla gara in tribuna. In preda ad un attacco di rabbia, l’ex Napoli ha discusso animatamente con un tifoso seduto qualche fila più avanti, che lo ha accusato di esser venuto a Toronto solo per un fine economico. Dito medio ed insulti plateali nei confronti del supporter.

L’esterno italiano è stato poi tirato fuori dalla discussione da sua moglie, che lo ha riportato all’interno della box privata. Di seguito il video riportato su Twitter (X) dall’account MLS Moves:

Al momento non sono ancora ben chiare le motivazioni della discussione. Tuttavia è possibile che l’accaduto abbia ripercussioni sul futuro in Canada dell’ex capitano del Napoli.