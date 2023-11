Calciomercato Napoli, due nomi nuovi per il centrocampo: per gennaio

Non solo campo, la dirigenza del Napoli è già al lavoro per programmare il mercato di gennaio: sbucano alcuni nomi per il centrocampo

Mazzarri, subentrato a stagione in corso a Garcia, ha preso in mano la squadra campione d’Italia. Il presidente De Laurentiis, con un’iniezione di fiducia non da poco, ha deciso di non presenziare più agli allenamenti, come accaduto negli ultimi tempi di Garcia. Ora, con le questioni di campo risolte, la dirigenza del club partenopeo può cominciare a programmare la prossima sessione di calciomercato di gennaio. Il reparto nel quale si andrà ad agire, con ogni probabilità è il centrocampo.

Colpo a centrocampo per gennaio? Le possibilità di mercato sul tavolo

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli sta valutando un colpo a centrocampo per gennaio. Il motivo è da ricondurre alla Coppa d’Africa, che priverà il Napoli (dal 13 gennaio all’11 febbraio) di Anguissa ed Osimhen. Se per l’attaccante ci sono già alternative in rosa, come Raspadori o Simeone, per Anguissa il discorso è diverso.

Nel mirino del Napoli c’è sempre Lazar Samardzic, centrocampista serbo classe 2002 dell’Udinese, già quest’estate al centro delle trattative in ottica partenopea. Nelle ultime settimane è spuntato poi anche il nome di Colpani, vera rivelazione di questa prima parte di stagione.

Per il centrocampista del Monza però, Adriano Galliani ha intenzione di imbastire un’asta faraonica. Dunque, il Napoli ha individuato anche altre alternative, magari più accessibili economicamente. Il quotidiano, tra queste, svela il nome di Amine Harit, centrocampista offensivo classe ’97 del Marsiglia e della Nazionale marocchina.