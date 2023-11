Richiesta di De Laurentiis a Mazzarri: tre azzurri da rilanciare

Walter Mazzarri ha avito una richiesta particolare da parte del presidente Aurelio De Laurentiis: ci sono tre calciatori del Napoli da rilanciare.

Siamo entrati nella settimana di Atalanta-Napoli. I tifosi partenopei stanno aspettando con ansia la prima di Walter Mazzarri nella sua seconda esperienza sulla panchina azzurra. Il ritorno di Mazzarri a Napoli ha riacceso l’entusiasmo della piazza, spentosi drasticamente dopo la vittoria dello scudetto a causa delle brutte prestazioni messe in scena con Rudi Garcia in questo inizio stagione.

Non sarà sicuramente facile riprendere in mano la squadra, soprattutto perché le prossime gare vedranno gli azzurri impegnati in quattro big match contro Atalanta, Real Madrid in Champions League, Inter e Juventus. Eppure, il presidente Aurelio De Laurentiis si fida di Mazzarri, chiedendogli quantomeno il piazzamento tra le prime quattro in classifica per ottenere la qualificazione alla prossima Champions League. Ma non è stata l’unica richiesta del patron azzurro.

Chiara richiesta di De Laurentiis a Mazzarri

Walter Mazzarri ha sicuramente accettato una sfida tostissima. L’allenatore toscano ha preso in mano la squadra campione d’Italia in crisi di risultati in un momento davvero delicato. Di questo gliene va dato sicuramente atto. Ma gli obiettivi chiesti dalla società non sono semplici.

Oltre al passaggio del turno in Champions League per giocarsi gli ottavi di finale della massima competizione europea e un posto tra le prime quattro in Serie A, De Laurentiis avrebbe chiesto anche di rilanciare tre calciatori azzurri: Jesper Lindstrom, Eljif Elmas e Giovanni Simeone.

I tre azzurri hanno trovato pochissimo spazio con Rudi Garcia. Il caso del danese ha fatto scalpore a livello internazionale: pagato quasi 30 milioni in estate per prelevarlo dall’Eintracht Francoforte, Lindstrom ha disputato meno di 200 minuti complessivi, partendo solo una volta da titolare (contro il Lecce in campionato).

Uno scarso minutaggio dovuto anche al rendimento impressionante che sta tenendo Matteo Politano, autore già di 6 gol in sedici partite tra Serie A e Champions League. Ma ciò non toglie che l’ex Eintracht avrebbe meritato qualche minuto in più, soprattuto nei momenti in cui Politano mostrava una certa stanchezza fisica. Sta a Mazzarri il compito di rivitalizzare lui e Simeone ed Elmas, con il morale a terra per le pochissime occasioni avute finora.