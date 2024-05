Conte al Napoli non è del tutto tramontato: novità sul prossimo allenatore

Antonio Conte resta un nome in auge in casa Napoli, nonostante le ultime indiscrezioni che lo vedono lontano.

Antonio Conte e il Napoli, un matrimonio che si farà? Secondo le ultime indiscrezioni pare di no, ma con Aurelio De Laurentiis si sa, i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Il patron del Napoli, è in fase di corteggiamento con il mister pugliese da ben 7 mesi, da quando dopo i primi risultati negativi la panchina di Rudi Garcia iniziò a scricchiolare.

I due, legati da un rapporto duraturo e di stima reciproca, hanno continuato a colloquiare nonostante il cortese no dell’ex Inter e Juventus, poco propenso ad accettare panchine in corsa e in attesa di un progetto da cui ripartire sin dalle fondamenta.

Conte – Napoli, altro che pista sfumata, l’indiscrezione del Corriere dello Sport

A quanto pare, o meglio, a quanto pareva nelle scorse settimane, la posizione di Conte si era man mano ammorbidita sino a portare il tecnico a propendere per il sì. Addirittura alcuni addetti ai lavori avevano parlato di accordi raggiunte e firme imminenti, almeno sino agli ultimi giorni, quando le indiscrezioni su una frenata si sono fatte più insistenti.

Il motivo sarebbe riconducibile alla virata sul trio composto da Stefano Pioli, Gianpiero Gasperini e Vincenzo Italiano da parte di De Laurentiis, che avrebbe scelto secondo molti 3 tecnici di assoluto valore, ma più orientati ad una gestione societaria, in particolar modo in sede di mercato, in linea con gli standard Napoli. Una virata che avrebbe fatto secondo alcuni tramontare la pista Conte, non per il Corriere dello Sport però, che nella sua edizione odierna si è così espresso in merito:

“Il Gasp è un vecchio pallino, un’antica passione di ADL; e poi ci sono Stefano Pioli e Vincenzo Italiano sempre lì, nell’elenco di un futuro da costruire. La rifondazione che profuma di rivoluzione. Tre uomini e una variabile, a sorpresa, indomabile e incontrollabile fino a che non diventerà un capitolo definitivamente chiuso: Antonio Conte, certo. Che resta defilato, sullo sfondo, come un’ombra ma comunque presente. Libero da impegni in questo momento”.

Insomma, attualmente sarebbe più defilato, ma l’ombra parecchio ingombrante di Antonio Conte, top manager riconosciuto a livello europeo, resterebbe sempre e comunque una variabile impazzita. La propensione di De Laurentiis a colpi di scena, inoltre, non fa altro che amplificare la sensazione che qualcosa di improvviso e stupefacente possa sempre e comunque accadere, insomma, attenzione.