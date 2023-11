Rinnovo in alto mare, addio al Napoli: resta in Serie A

Il rinnovo di contratto sembra sempre più lontano. Il calciatore azzurro è pronto all’addio: può restare in Serie A.

Il Napoli è pronto a ripartire. I campioni d’Italia in carica devono rimettere in piedi una stagione che sembra essere iniziata male. Aurelio De Laurentiis, dopo la sconfitta interna contro l’Empoli, è stato costretto a sollevare dall’incarico Rudi Garcìa. Il tecnico francese nei pochi mesi vissuti all’ombra del Vesuvio non è riuscito a dare una sua idea di gioco alla squadra campione d’Italia. Le prestazioni del Napoli sono state ampiamente insufficienti. Gli azzurri non sono riusciti in questi mesi a ripetere quanto di buono fatto lo scorso anno e che ha permesso ai partenopei di riportare lo scudetto a Napoli trentatré anni dopo l’ultima volta.

La squadra, sotto gli ordini di Rudi Garcìa, è parsa molto disorganizzata difensivamente e senza idee che permettessero agli azzurri di essere pericolosi dalle parti della trequarti avversaria. La squadra di Garcìa ha alternato buone prestazioni a partite completamente da dimenticare. Nell’arco di questi mesi di gestione Garcìa, si è visto il Napoli ripetere di tanto in tanto sempre gli stessi errori. L’esempio lampante è certamente il gol subito dal Napoli contro l’Union Berlino in Champions League. Le chiusure preventive sono stato un problema in questo avvio di stagione e il Napoli, infatti ha sofferto molto i contropiedi avversari.

Aurelio De Laurentiis, dunque, si è trovato costretto a sostituire Rudi Garcìa. Come nel 2009, il patron azzurro ha scelto di chiamare in corsa Walter Mazzarri. Il tecnico toscano è chiamato a risollevare il morale di una squadra che a tratti è sembrata spenta e insensibile agli impulsi del suo, ormai, ex tecnico.

Niente rinnovo: pronto il trasferimento in Serie A

Walter Mazzarri è subentrato nel corso della sosta per le Nazionali. Al rientro in Serie A, ci sarà l’Atalanta. Il Napoli è in emergenza sulla fascia sinistra. Mario Rui è infortunato e Olivera rientra da una traversata oceanica.

Il tecnico toscano potrebbe dunque affidarsi a Alessandro Zanoli e adattare Di Lorenzo sulla fascia sinistra. Il classe 2000 è uno dei talenti più importanti del Napoli e Garcìa ha voluto fortemente la sua permanenza in estate.

Il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Il rinnovo con il Napoli non è ancora arrivato e ora sullo sfondo c’è una nuova squadra di Serie A pronto a strapparlo agli azzurri. Si tratta della Fiorentina che sulla fascia sinistra ha solo Kayode dopo l’infortunio di Dodò. La Fiorentina potrebbe provare a prenderlo in prestito a gennaio.