A gamba tesa su Milan e Inter: il Napoli piazza l’offerta

Il Napoli sta iniziando a valutare diversi colpi di calciomercato per la prossima stagione: c’è un giovanissimo campione che può essere strappato a Milan e Inter.

Gli azzurri hanno iniziato un nuovo progetto in questa stagione e vogliono portarlo avanti nonostante tutte le difficoltà del caso e il nuovo status economico che dovrà nascere. Il Napoli della “nuova” gestione dirigenziale vuole continure ad essere sostenibile e vincente, anche se sarà complicato riuscire a trattenere tutti i campioni e restare anche nei ranghi economici che vorrebbe De Laurentiis.

L’obiettivo del Napoli è anche quello di trovare i giovani più interessanti del panorama europeo e di portarli in azzurro prima che sia troppo tardi.

Calciomercato Napoli, un classe 2006 per il futuro

Il Napoli sta studiando per il futuro e può pensare di trovare altri talenti in stile Khvicha Kvaratskhelia e anticipare tutte le grandi del calcio europeo per migliorare sempre di più la rosa e prepararsi alle prossime stagioni in maniera estremamente importante.

Il calciomercato è un momento sempre molto importante per il Napoli che dovrà essere sempre molto attento ai giovani talenti che si stanno iniziando a costruire un futuro importante.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Napoli si è messo sulle tracce di Assan Ouédraogo, talento tedesco classe 2006 che sta stupendo tutte le big del panorama europeo. A 17 anni sta dimostrando di poter diventare uno dei migliori calciatori al mondo e la sua crescita è osservata molto attentamene anche dai club italiani.

Riuscire a prendere Ouédraogo nel prossimo mercato estivo sarebbe fondamentale per acquistarlo ancora a “basso costo” rispetto alle richieste future che saranno sicuramente altissime. Centrocmpista centrale di proprietà dello Schalke04, Ouédraogo è già nel giro della nazionale tedesca giovanile e può diventare uno dei migliori calciatori del calcio europeo in futuro.

Secondo quanto riferisce Sportitalia, il Napoli si è messo sulle sue tracce e vuole provare a prenderlo in estate. Il classe 2006 ha il contratto in scadenza nel 2027 con il club tedesco che, intanto, si sta vedendo recapitare interessamenti da tutti i grandi club.

Il Napoli studia il talento di Ouédraogo che costa 12 milioni di euro per il valore della clausola rescissoria presente nel suo contratto. Ma in Serie A c’è, da molto tempo, l’interesse del Milan e dell’Inter che hanno già avviato contatti con il suo entourage. Per il Napoli sarà difficile acquistarlo e superare la concorrenza: dipenderà tutto dal tipo di contratto che verrà offerto al centrocampista e soprattutto al progetto legato al suo sviluppo.