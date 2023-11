“Punterà su loro quattro”: svelati i fedelissimi di Mazzarri

Walter Mazzarri è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi: il suo compito non è tra i più semplici e per questo il tecnico di San Vincenzo ha bisogno di punti fermi in questa sua nuova avventura in azzurro.

Il Napoli si affida nuovamente a Walter Mazzarri. Fin troppo evidenti le crepe nei rapporti tra l’ormai ex tecnico Rudi Garcia e il gruppo, nonché con lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis. Scelta coraggiosa da parte del numero uno azzurro, che ha deciso di puntare su un profilo di esperienza e che conosce bene l’ambiente per risollevare le sorti della stagione in corso.

Anche lo stesso Mazzarri, però, ha bisogno di punti fermi all’interno della propria rosa. E a tal riguardo, l’allenatore avrebbe deciso quelli che sarebbero i quattro giocatori su cui punterà in modo particolare in questo suo Napoli-bis.

Mazzarri non ha dubbi: la scelta

Quali saranno i calciatori del Napoli su cui Walter Mazzarri punterà con più decisione? A svelare tali nomi è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

Secondo quanto rivelato dal quotidiano, il primo è Amir Rrahmani al centro della difesa, poi Stanislav Lobotka in cabina di regia che tornerà a essere centrale nel gioco dei Campioni d’Italia. Immancabile anche Khvicha Kvaratskhelia, ma la vera sorpresa riguarderebbe Jesper Lindstrom, calciatore che non è riuscito a ritagliarsi grande spazio con Rudi Garcia.