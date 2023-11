Nostalgia Spalletti a Napoli: spunta il cartello per lui all’Olimpico (FOTO)

Spalletti non stecca in Nazionale: spunta il cartello nostalgico da un napoletano presente in tribuna all’Olimpico.

Grande vittoria per l’Italia di Spalletti nella gara di ieri all’Olimpico contro la Macedonia del Nord. Gli azzurri hanno battuto i macedoni per 5-2, scacciando via i brutti ricordi della sconfitta che impedì appena lo scorso anno l’accesso ai Mondiali in Qatar. L’Italia vista ieri ha invece evocato solo pensieri ottimisti, con gol e trame di gioco esibite in campo. Adesso, la qualificazione all’Europeo è davvero vicina: basta solo un punto nella gara contro l’Ucraina a Leverkusen per sventare il pericolo playoff.

Inevitabilmente, un’Italia così con Spalletti in panchina, eroe dello Scudetto dello scorso anno, ha evocato tanta nostalgia per i tifosi del Napoli. Il suo addio di quest’estate non ha portato alcun effetto positivo e l’esonero recente del suo sostituto Garcia ne è solo una conferma.

Spunta il cartello per Spalletti all’Olimpico

Al posto dell’allenatore francese, è arrivato un altro grande ex azzurro come Walter Mazzarri, chiamato al compito di far ritrovare gioco e risultati ad una squadra che sembra aver smarrito la carica che l’aveva portata sul tetto d’Italia. I tifosi azzurri presenti all’Olimpico per la gara della Nazionale non hanno esitato, però, a “tentare” un invito nei confronti di Spalletti.

In un cartello intravisto all’Olimpico, recita: “Mister torna a Napoli. Sta casa aspetta a te!“. Sintomo di una nostalgia difficile da colmare e che una gara brillante come quella vista ieri non può fare altro che aumentare. Starà a Mazzarri cercare di tornare a far guardare avanti l’ambiente Napoli.