Calciomercato, il Napoli pensa al super talento: duello con Inter e Milan

Calciomercato Napoli, occhi su uno dei più grossi talenti della Serie A: tifosi in visibilio all’idea di vederlo in maglia azzurra



Una sosta molto movimentata in casa Napoli. I risultati deludenti della prima parte di stagione, con Garcia alla guida, hanno portato il presidente De Laurentiis a prendere una decisione drastica: estromettere dall’incarico il tecnico francese. Nei giorni immediatamente successivi pareva fatta per Igor Tudor, allenatore croato ex Marsiglia e Verona. Poi, colpo di scena inaspettato, il patron azzurro ha virato per un ritorno a sorpresa di Walter Mazzarri, che riprende in mano la panchina del Napoli dieci anni dall’ultima volta.

Durante questa pausa Nazionali però la dirigenza azzurra non si sta occupando solo della situazione legata alla panchina. Infatti, c’è da tenere in considerazione anche la questione rinnovi. Uno in particolare, quello di Zielinski. Quest’estate, dopo aver rifiutato le avances dell’Al-Ahli, sembrava fatta per il prolungamento. Tuttavia, per il momento, non c’è ancora la firma. Come giusto che sia, il Napoli si sta guardando intorno nel caso in cui il polacco non rinnovasse. Sul taccuino della dirigenza azzurra c’è, con ogni probabilità Lazar Samardzic, cartellino di circa 20 milioni di euro, già corteggiato in passato e apprezzatissimo per le sue caratteristiche tecniche. Ma non è il solo.

Non solo Samardzic, occhi sul talento di Serie A per il centrocampo

Oltre al centrocampista serbo dell’Udinese, che quest’estate era praticamente ad un passo dall’Inter, è sbucata una nuova ipotesi a sorpresa. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino infatti gli azzurri avrebbero messo nel mirino anche Colpani. Il centrocampista del Monza, fresco della convocazione in Nazionale, sta stupendo tutti in questa prima parte di stagione. Non a caso, non interessa solo al Napoli: anche Inter e Milan lo hanno puntato. Si prospetta un infuocato duello di mercato in Serie A.

Questa stagione solo Bellingham ha segnato più di Colpani, tra i centrocampisti dei maggiori campionati europei. Dati impressionanti per il calciatore di punta del Monza di Palladino: 6 reti e 1 assist in 12 presenze totali. Basti pensare che ha già superato il numero di reti totale della scorsa stagione (4). All’età di ventiquattro anni Andrea Colpani pare esser definitivamente sbocciato. Con ogni probabilità, a partire dal prossimo mercato di gennaio, partirà l’assalto delle big e il Napoli non ha intenzione di mancare all’appello.