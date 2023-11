Allarme infortuni, c’è un problema serio da risolvere

La settimana di stop per la sosta nazionali sta portando aggiornamenti molto importante sul fronte infortuni: ecco la situazione.

Il campionato è entrato ormai nel vivo e le prossime partite saranno decisive per stabilire una volta per tutte quali sono i reali obiettivi, raggiungibili, per i club. Sarà molto importante riuscire a gestire la rosa nel migliore dei modi per evitare continui infortuni e limitare sempre di più le squadre e la possibilità di fare turnover nei momenti importanti della stagione.

Il Napoli tornerà in campo sabato 25 novembre contro l’Atalanta per una partita molto delicata sotto tutti i punti di vista. Per gli azzurri sarà fondamentale tornare a fare risultato pieno, anche in vista del tour de force che inizierà proprio a partire da sabato prossimo.

Atalanta – Napoli, allarme infortuni: c’è un problema serio

La partita tra Atalanta e Napoli potrebbe vedere qualche forfait importante sia da una parte che dall’altra. Il campionato fino a questo momento è stato molto dispendioso sia per i bergamaschi che per gli azzurri, soprattutto dal punto di vista mentale con le difficoltà che si sono palesate con Rudi Garcia e nel post Spalletti.

Il Napoli è alle prese con l’infortunio di Victor Osimhen che sta pian piano tentando di trovare la via del recupero per tornare in campo dopo circa un mese di assenza. Dall’altra parte, però, l’Atalanta ha maggiori difficoltà e qualche problema in più nel recupero di alcuni titolari molto importanti per Gian Piero Gasperini.

L’Atalanta si è allenata fino a ieri per iniziare a preparare la partita contro il Napoli e ora si prenderà qualche giorno di pausa, tornando in campo solo lunedì pomeriggio.

L’ultima sessione di allenamento ha visto Charles De Ketelaere tornare a svolgere lavoro individuale in campo. L’attaccante belga rappresenta un vero e proprio punto interrogativo per la Dea, per il suo problema al ginocchio che ha interessato anche il legamento mediale e fatica a guarire del tutto. Solo la prossima settimana si capirà se potrà far parte dei convocati per Atalanta-Napoli ma partirebbe solo dalla panchina.

Scalvini e Palomino hanno svolto lavoro individuale nell’ultimo allenamento in campo, mentre per Holm, Kolasinac, Toloi e Ruggeri ci sono state solo terapie. Solo alla ripresa degli allenamenti si capirà con maggior certezza quali saranno recuperabili al 100% e chi resterà fuori. Gasperini spera di recuperare più calciatori possibili per affrontare uno scontro diretto contro il Napoli “alla pari” almeno nelle possibilità di vittoria.