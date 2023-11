Anguissa e Osimhen tra i migliori africani del 2023: lista da urlo – FOTO

I due calciatori del Napoli sono stati insigniti di un premio molto importante dall’ente del calcio africano

Periodo di sosta per le nazionali significa anche periodo di riflessione e questo per il Napoli lo è stato a tutti gli effetti. All’inizio della settimana è stata presa la decisione di esonerare Rudi Garcia, troppo negativi i risultati e troppo scadenti le prestazioni di una squadra che, soltanto pochi mesi prima, si era laureata campione d’Italia.

Al posto del tecnico francese è subentrato Walter Mazzarri il cui ritorno è stato considerato molto suggestivo sia per la dirigenza che per la tifoseria. Alla ripresa del campionato, tra una settimana, il Napoli si troverà dinanzi un calendario ispido e complesso che metterà subito alla prova il neo allenatore. Mazzarri potrebbe però da subito ritrovare Victor Osimhen, infortunato da oltre un mese per una lesione al bicipite femorale.

Anguissa e Osimhen tra i migliori

Proprio Osimhen potrebbe finalmente rientrare in campo alla ripresa dopo la sosta, sperando di riuscire ad essere convocabile per la delicata trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. Il nigeriano oggi ha festeggiato un importante premio: è stato inserito nella lista dei migliori calciatori africani del 2023.

Insieme ad Osimhen ha festeggiato anche Frank Zambo Anguissa che, così come il suo compagno di squadra, è stato anche lui inserito tra i migliori. A conferire il premio è stato il CAF (Confédération Africaine de Football) che oltre ai due giocatori del Napoli ha premiato anche altri calciatori africani. Nella lista erano presenti: Bonou, Salah, Mahrez, Aboubakar, Manè, Hakimi, Amrabat e En-Nesyri.