Addio Meluso e nuovo ds per il Napoli: l’annuncio del pupillo di De Laurentiis

Un profilo alla Giuntoli farebbe davvero al caso del Napoli. Meluso non ha tanto convinto la dirigenza e potrebbe essere rimpiazzato presto

Da quando Cristiano Giuntoli ha lasciato il ruolo di direttore sportivo del Napoli, la dirigenza azzurra ha avuto parecchie difficoltà, soprattutto sul mercato. Per sostituire il dirigente, passato poi alla Juventus, Aurelio De Laurentiis ha scelto Mauro Meluso che però, finora, non pare aver convinto più di tanto in quella posizione dirigenziale. Molte sono le volte in cui si è pensato di rimpiazzare Meluso con altri dirigenti rimasti senza squadra. Il direttore sportivo oggi è una figura fondamentale per i club in quanto funge da collante tra la parte dirigenziale, l’allenatore ed il gruppo squadra.

Se il mercato estivo degli azzurri è stato poco entusiasmante, una delle motivazioni è stata probabilmente la poca caratura internazionale di un dirigente come Meluso che fino al Napoli aveva diretto soltanto squadre meno blasonate dei partenopei. Tanti erano i nomi valutati sul mercato prima dell’arrivo di Meluso. Si era pensato a Ricky Massara, ex Milan o proprio a Igli Tare, ex dirigente e calciatore della Lazio che è stato intervistato dal Corriere dello Sport. È possibile leggere l’intervista integralmente sul quotidiano odierno, tanti sono gli argomenti trattati dall’ex braccio destro di Claudio Lotito.

Le parole di Tare sul futuro

Intervistato dal Corriere dello Sport, Igli Tare ha spiegato di come sia terminato il suo rapporto con la Lazio. In molti dicevano che fosse stato licenziato da Lotito, ma lo stesso ex dirigente sportivo ha spiegato che in realtà è stata una sua decisione quella di lasciare la squadra romana. Tare ha parlato di un matrimonio terminato normalmente e sopratutto consensualmente, senza screzi o litigi né con il presidente e neppure tantomeno con Maurizio Sarri.

Tanti sono stati gli allenatori scelti da quando era entrato nella dirigenza biancoceleste. Tare infatti aveva iniziato nel 2009, subito dopo il ritiro e ha concluso proprio a giugno.

Ha spiegato di aver avuto grandi rapporti con allenatori come Pioli o Simone Inzaghi e che sia contento di come stiano andando le loro carriere.“Se il mio futuro sarà ancora in Italia? – risponde Tare – L’Italia per me è casa. A Roma ho famiglia, moglie, figli, amici e tutti gli affetti, ma io sono un cittadino del mondo e continueremo a vivere qui”. Il nome di Tare potrebbe proprio fare al caso del Napoli. L’apprezzamento di De Laurentiis non è un segreto e tante volte il presidente partenopeo ha lodato quanto fatto in 14 anni di dirigenza alla Lazio.