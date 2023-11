Rientro Osimhen, il nigeriano ha un big match nel mirino

Walter Mazzarri spera di ritrovare Osimhen al più presto per riaverlo nel difficile calendario che inizierà dopo la sosta

Sarà una missione difficile per il nuovo allenatore del Napoli, Walter Mazzarri, risollevare la squadra dopo un avvio stagionale abbastanza anonimo. Sotto la gestione dell’esonerato Rudi Garcia il Napoli non era riuscito ad arrivare più in alto del quarto posto in campionato e non aveva ancora conquistato la qualificazione agli ottavi di Champions League seppur con un girone abbordabile, Real Madrid permettendo. I tifosi chiedevano a gran voce l’esonero del francese che, inevitabilmente, è arrivato dopo l’ennesima sconfitta interna, stavolta per mano di un modesto Empoli.

Una pioggia di fischi a ricoprire Rudi Garcia non appena è arrivato il fischio finale della partita contro i toscani. La squadra partenopea, campione d’Italia in carica, ha avuto a che fare con delle idee di gioco trasmesse dal francese che proprio non hanno convinto nessuno tra la tifoseria e le dirigenza. Il presidente, Aurelio De Laurentiis, ha provato a garantire tranquillità e fiducia allo stesso Garcia che in realtà, secondo quanto detto dai risultati maturati in campo, andava licenziato molto tempo prima. Adesso la palla passa in mano ad una vecchia conoscenza, sarà proprio Walter Mazzarri a dove risollevare le sorti di una squadra che sogna di bissare il successo in campionato.

Situazione infortunati

Nel pomeriggio di ieri, il neo allenatore azzurro ha diretto il suo primo allenamento con la nuova squadra. I giocatori presenti a Castel Volturno erano chiaramente dimezzati dal momento che molti sono sparsi intorno al globo per rispondere alle chiamate delle proprie nazionali. Mazzarri è apparso sereno e sollevato dopo due giorni di trattative con Aurelio De Laurentiis. Alla fine il tecnico di San Vincenzo livornese ha accettato di diventare il “traghettatore” della squadra e di provare a salvarla da una stagione che fin qui appare fallimentare. Già alle prese con alcuni infortuni, il Napoli dovrà fare a meno di Mario Rui e di Alex Meret. Intanto per Mazzarri però si avvicina un importantissimo recupero: Victor Osimhen scalpita per il rientro in campo.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il nigeriano è pronto a tornare in campo. Senza i suoi gol il Napoli ha faticato parecchio ed un suo recupero sarà cruciale per Mazzarri. Il quotidiano spiega che l’attaccante ha messo nel mirino la partita contro l’Atalanta, alla ripresa del campionato dopo la sosta. In caso di recupero potrebbe sicuramente partire dalla panchina contro i bergamaschi.