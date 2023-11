L’algoritmo prevede la classifica finale di Serie A: svelata la posizione del Napoli

In che posizione finirà il Napoli? L’algoritmo ha previsto la classifica finale di Serie A: c’è una squadra nettamente favorita per la vittoria dello scudetto.

Il Napoli è pronto a ripartire da Walter Mazzarri. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di affidare a lui il ruolo di traghettatore fino al termine della stagione. Mazzarri ha accettato questa sfida delicata, prendendo il posto dell’esonerato Rudi Garcia, con l’obiettivo di chiudere almeno entro le prime quattro posizioni in classifica per assicurarsi la qualificazione alla prossima edizione di UEFA Champions League.

I tifosi sperano che il tecnico toscano possa farli sognare nuovamente, dopo gli anni d’oro con Hamsik, Lavezzi e Cavani che fecero tornare il Napoli tra le grandi del calcio italiano ed europeo. Non sarà impresa facile, ma a Mazzarri le sfide piacciono e non vede l’ora di poter allenare tutto il gruppo al completo.

C’è qualche tifoso più ottimista che spera ancora nello scudetto, nonostante la distanza con l’Inter capolista sia già di 10 punti alla dodicesima giornata. La squadra campione d’Italia però non può darsi per vinta già a novembre e punterà a lottare fino all’ultimo. Eppure c’è chi ha già previsto la posizione finale in classifica.

Dove finirà il Napoli in classifica? Ce lo dice Opta

Opta, il famoso istituto di analisi di dati sportivi, ha riproposto nuovamente “Opta Predictor”, ovvero un modello particolarmente complesso utilizzato per effettuare delle previsioni in base a dei determinati parametri statistici rilevanti. Una volta analizzati tutti questi dati, vengono fuori delle probabilità su quelli che potrebbero essere i risultati delle squadre di Serie A a fine campionato.

Secondo Opta, la favorita per la vittoria dello scudetto è l’Inter: la probabilità che i nerazzurri chiudano al primo posto è addirittura dell’83.3%. La squadra di Simone Inzaghi è attualmente prima in classifica a +2 sulla Juventus seconda. A proposito di Juventus, i bianconeri sono destinati al secondo posto con una percentuale del 52.3%.

La vittoria dello scudetto del Napoli è praticamente impossibile leggendo i dati di Opta: è dell’1.3% la percentuale per il primo posto. Seguendo dati e statistiche, i partenopei hanno ampie possibilità di arrivare quarti in classifica grazie a un 26.9%. Il terzo posto sembra destinato al Milan con un più favorevole 33%.

Ovviamente il calcio è bello perché imprevedibile, non ci si potrà mai fidare di queste statistiche e probabilità. Ma ad ora sembra veramente difficile vedere un Napoli in grado di giocarsi le sue carte per lo scudetto.