Il Napoli è nelle mani di Mazzarri: decisione definitiva di De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis ha preso una decisione molto importante per la sua squadra e nell’ultima pensata c’entra Walter Mazzarri

Allenatore nuovo e vecchie abitudini, direbbe forse Aurelio De Laurentiis. Il nuovo tecnico dei partenopei è infatti una vecchia conoscenza del mondo Napoli. Walter Mazzarri conoscerà di sicuro alla perfezione tutti gli ambienti di Castel Volturno i cui centri di allenamento, rispetto a dieci anni fa, oggi si chiamano Konami Sports Center. La squadra è stata affidata all’allenatore toscano che cercherà di salvare una stagione già parzialmente compromessa. Saranno soltanto sette i mesi di contratto dati a Walter Mazzarri che ha accettato di mettersi in gioco per amore del suo vecchio club.

La squadra, nel periodo di gestione di Rudi Garcia, ha condotto un campionato non da prima della classe, come era accaduto l’anno scorso. Ad oggi infatti i punti di distacco dall’Inter capolista sono dieci e la sensazione è che, vedendo le prestazioni della squadra di Simone Inzaghi, siano molto difficili da recuperare. L’obiettivo dei partenopei però rimane sempre quello, il sogno del secondo scudetto consecutivo è più vivido che mai e starà proprio a Walter Mazzarri rimettere la sua squadra sui binari giusti della carreggiata.

Via da Castel Volturno

Quando la squadra era allenata da Rudi Garcia, i risultati e le prestazioni proprio non convincevano nessuno. I primi scontenti del gioco messo in mostra dal Napoli del francese erano proprio i dirigenti con Aurelio De Laurentiis che, in alcune circostanze, sembrava furibondo. Così poco prima dell’esonero, per cercare di dare una possibilità a Garcia, il presidente aveva traslocato l’ufficio della sua azienda di produzione cinematografica “Filmauro” da Roma a Castel Volturno. L’obiettivo era quello di scendere sui campi di allenamento ed osservare in prima persona il lavoro svolto dal francese e dal suo entourage. De Laurentiis cercava di capire cosa non stesse funzionando nel modo di giocare della sua squadra.

Invece, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, tutto questo è stato quasi inutile. Nonostante l’attenta vigilanza presidenziale, i risultati portati a termine dal Napoli di Garcia erano comunque al di sotto delle aspettative e per questo l’esonero, arrivato nella giornata di martedì, era ormai diventato inevitabile. Il quotidiano ha spiegato che, con la nomina di Mazzarri a nuovo allenatore, si è anche concluso il periodo di vigilanza di ADL che oggi è tornato nei suoi uffici di Roma dopo quasi un mese di permanenza a Castel Volturno. Adesso il Napoli è ufficialmente nelle mani di Walter Mazzarri.