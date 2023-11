Garcia torna a Napoli: cosa farà oggi il tecnico francese

La giornata odierna rappresenta l’inizio della nuova avventura al Napoli di Mazzarri, mentre ieri si è chiusa l’era di Garcia. Intanto il tecnico francese tornerà oggi a Napoli.

Nella giornata di ieri è arrivato l’annuncio ufficiale del Napoli, che ha affidato la panchina a Walter Mazzarri. Ovviamente questo cambio in corsa è arrivato poiché Rudi Garcia è stato esonerato a causa degli scarsi risultati ottenuti fin qui.

L’ex allenatore del Napoli è atteso oggi al rientro a Napoli per risolvere alcune questioni.

Garcia rientra a Napoli: ultime questioni prima di lasciare la città definitivamente

Dopo i pessimi risultati ottenuti in questa prima parte di stagione, Rudi Garcia è stato sollevato dall’incarico di allenatore del Napoli. Fatale è stata la sconfitta di domenica contro l’Empoli, che ha portato il presidente Aurelio De Laurentiis ad assumere questa scelta drastica, ma praticamente obbligata. L’allenatore francese però non ha ancora salutato ufficialmente la città, ma dovrebbe farlo prestissimo.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, oggi Rudi Garcia rientrerà a Napoli, dove risolverà le ultime pratiche burocratiche prima di lasciare definitivamente la città. Dunque nelle prossime ore si chiuderà ufficialmente anche il rapporto tra Rudi Garcia e la città di Napoli. Un rapporto che fin da subito è sembrato strano, visto che la piazza si aspettava ben altro per la panchina del Napoli, ma che nonostante ciò non ha mai fatto mancare il supporto.

Il rapporto di Garcia con la piazza

Purtroppo però tutto questo non è bastato, anche perché sono bastate poche partite per far crollare immediatamente il rapporto tra l’allenatore francese e la tifoseria napoletana. Come se non bastasse, ci sono stati anche vari screzi con i top player della squadra (su tutti Osimhen, Kvaratskhelia e Politano, ndr.) che non hanno fatto altro che alimentare l’ira dei tifosi, che fin da subito hanno chiesto l’esonero dell’allenatore. La sosta delle Nazionali precedente è stata il preludio di quella attuale – dove lì l’esonero è stato evitato per poco – ma che stavolta era praticamente una scelta obbligata.

Tutti si aspettavano delle chiare difficoltà, ma nessuno avrebbe mai creduto che la squadra sarebbe stata totalmente smembrata tatticamente e tecnicamente in questa maniera. I pessimi risultati ottenuti sono costati cari a Rudi Garcia, che dunque si appresta a lasciare la città definitivamente nelle prossime ore. L’ex allenatore del Napoli con questa avventura negativa ha dimostrato ormai di essere lontano dalle idee proposte dal calcio moderno, e per questo né ha pagato le spese con l’esonero.