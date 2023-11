Dubbi tattici sul Napoli di Mazzarri: “Non l’ha mai fatto in carriera”

È iniziata poco fa la seconda avventura al Napoli di Walter Mazzarri. L’ex allenatore dell’Inter e commentatore Andrea Stramaccioni nutre alcuni dubbi sul neo tecnico azzurro.

A sorpresa Aurelio De Laurentiis ha deciso di affidare la panchina del Napoli a Walter Mazzarri, quando invece sembrava essere quasi fatta per Igor Tudor. Sulla sua scelta saranno stati influenti i problemi di natura tattica del croato.

Nonostante la scelta di Mazzarri, c’è qualcuno come Stramaccioni che nutre qualche dubbio tattico.

Stramaccioni non convinto tatticamente da Mazzarri

Siamo appena all’inizio della nuova avventura di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli, ma c’è già qualcuno che non è convinto della scelta. Non si parla della scelta in se per sé, ma di aspetti tattici, specialmente per quanto riguarda il modulo da utilizzare. Un’analisi su questo aspetto l’ha fatta dal commentatore DAZN Andrea Stramaccioni, che ha parlato a Radio-tv Serie A.

L’ex allenatore dell’Inter si è espresso sulla scelta e sui possibili problemi tattici: “Non possiamo avere la certezza che Mazzarri adotterà il suo sistema di gioco, magari cambierà, ma nella sua carriera non l’ha mai fatto. Di certo il Napoli non è stato costruito, e soprattutto non ha vinto nella scorsa stagione, con il 3-5-2, ed è un modulo che porterà variazioni anche nelle gerarchie. Mazzarri è un allenatore molto esperto e non ha certo bisogno di consigli però, questo Napoli ha un dna ben preciso che sono le ali, e le ali è il grande problema del 3-5-2”.

Stramaccioni si è posto il dilemma tattico a seguito delle zone di competenza di Kvaratskhelia e Politano: “Kvara e Politano sono giocatori difficilmente collocabili nel 3-5-2, poi ricordiamoci che Mazzarri ha giocato anche con Hamsik e Lavezzi dietro a Cavani in un 3-4-2-1 ma anche in questo caso dovresti sacrificare uno dei tre centrocampisti. C’era già il tema dei difensori centrali, dopo la partenza di Kim, dovesse passare a tre sarebbe ancora un’altra questione. E’ una scelta affascinante quella di De Laurentiis che sa che è molto importante la candidatura del nuovo allenatore perché il Napoli deve tornare in corsa per gli obiettivi che gli competono”.

Staremo a vedere come Mazzarri intenderà schierare in campo il suo Napoli, e soprattutto se darà continuità dal punto di vista tattico, o se darà priorità alle sue idee cambiamo modulo e stravolgendo tutto.