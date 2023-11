UFFICIALE – Il Napoli esonera Garcia: il ringraziamento della società

C’è l’ufficialità per la panchina del Napoli. La società ha comunicato la decisione della dirigenza sul proprio sito web

Sono state giorni e ore turbolente in casa Napoli ma alla fine la scelta è stata ufficialmente presa, Walter Mazzarri sarà il nuovo allenatore degli azzurri. Per il tecnico di San Vincenzo livornese sarà un ritorno in città. Era stato alla guida dei partenopei dalla stagione 2009-2013 e del suo Napoli va sicuramente ricordato il magico tridente d’attacco, composto dal Matador Cavani, Ezequiel Lavezzi e Marek Hamsik, che tanto aveva conquistato i tifosi. Il Napoli di Mazzarri era da poche stagioni ritornato in Serie A e con lui alla guida, in città era riapparso quel tifo andato perduto negli anni del fallimento societario.

Adesso però la storia è cambiata, dopo dieci anni Walter Mazzarri siederà incredibilmente di nuovo sulla panchina del Napoli. Ad ufficializzare il suo ritorno è stato proprio il presidente Aurelio De Laurentiis che dal suo profilo social di X/Twitter ha comunicato la notizia ai tifosi. “Bentornato Walter!”, questo il tweet del presidente che di fatto ha dato inizio ad una nuova era alle pendici del Vesuvio. Contemporaneamente è arrivata anche la notizia dell’esonero di Rudi Garcia. A darne ufficialità è stata stesso la società che, attraverso un comunicato, ha di fatto comunicato il licenziamento del tecnico francese.

Sarà Mazzarri Bis

“La Società Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Rudi Garcia. A lui e al suo staff il ringraziamento per la collaborazione resa fino a oggi”.

È questo il comunicato ufficiale del club che con una nota, attraverso il proprio sito web, ha comunicato l’esonero di Garcia. Esonero che probabilmente era arrivato, in via ufficiosa, già domenica pomeriggio quando la squadra perdeva in casa contro l’Empoli. Da lì la fiducia del francese era ufficialmente scaduta e così si è virato su un progetto diverso.

L’intenzione della società era quella di cercare un traghettatore che concludesse la stagione senza troppi danni per poi affidare la panchina magari ad Antonio Conte dalla prossima stagione. Il tecnico salentino aveva infatti rifiutato la prima proposta di De Laurentiis sostenendo di voler un progetto da inizio campionato e non a stagione in corso. Si è poi virato sul nome di Igor Tudor che tanto bene aveva fatto al Verona prima e al Marsiglia poi, ma il croato voleva un progetto di almeno due anni. Allora ecco la firma di Walter Mazzarri che ha accettato un contratto fino a giugno del 2024 e che, in caso di raggiungimento di grandi obiettivi, potrebbe essere anche rinnovato.