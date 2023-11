Rivoluzione Napoli: lascia insieme a Garcia?

Dopo l’esonero dell’allenatore Rudi Garcia, che sembra imminente, a sorpresa a lasciare Napoli potrebbe non essere soltanto il francese

Ormai è soltanto una formalità e l’ufficialità è attesa nelle prossime ore ma Rudi Garcia non sarà più l’allenatore del Napoli. Il francese ha già lasciato la città ieri mattina con un volo in direzione Nizza dove si è ricongiunto con la sua famiglia. In patria Garcia aspetterà la notizia ufficiale del suo licenziamento. La panchina azzurra sarà affidata a Walter Mazzarri che tornerà in città dopo dieci anni. Il tecnico toscano ha accettato la proposta di Aurelio De Laurentiis che, fino a fine stagione, cercava un traghettatore. Per Mazzarri ci sarà un contratto di sette mesi, fino a giugno 2024.

Rudi Garcia verrà sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra del Napoli, il comunicato ufficiale del club dovrebbe arrivare in giornata in contemporanea con la nomina di Walter Mazzarri. A lasciare la città partenopea però potrebbe non essere soltanto il francese bensì anche un altro membro della dirigenza azzurra. Secondo quanto riportato su Radio Kiss Kiss Napoli dal giornalista Valter De Maggio, anche Maurizio Micheli capo dell’area scouting della squadra partenopea, potrebbe essere licenziato.

Tanti ruoli messi in discussione da ADL

L’ambiente a Castel Volturno sembrerebbe essere più turbolento che mai. La sconfitta contro l’Empoli è stata la causa scatenante di una probabile rivoluzione in casa Napoli. Lo Stadio Diego Armando Maradona non era mai stato così pieno di risultati negativi per la squadra partenopea. Con Rudi Garcia alla guida tecnica, tra le mura amiche, sono arrivate soltanto due vittorie in otto partite. Le uniche squadre ad essere state sconfitte nello stadio di Fuorigrotta sono state il Sassuolo (a fine agosto) e l’Udinese, poi solo sconfitte o pareggi. La brutta prestazione contro l’Empoli, con Rudi Garcia in piena crisi tecnica ha fatto sì che la decisione di Aurelio De Laurentiis fosse quindi inevitabile.

Il presidente non solo licenzierà il tecnico francese, ma potrebbe interrompere i rapporti lavorativi anche con Maurizio Micheli. La notizia è stata riportata da Valter De Maggio su Radio Kiss Kiss Napoli. Il mercato estivo e le intuizioni avute per rinforzare la squadra sembrano essere state, almeno fino ad ora, un flop. Questa sarebbe la motivazione principale per la quale Aurelio De Laurentiis sarebbe stato convinto a voler licenziare anche Micheli che per la squadra partenopea è il capo scouting. La prima stagione da campioni d’Italia, dopo 33 lunghissimi anni, per il Napoli si sta rivelando un fallimento. La dirigenza ha capito che su questa strada era impossibile continuare.