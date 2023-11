Mazzarri torna a Napoli: i dettagli e la durata del contratto

Arrivata l’ufficialità di Walter Mazzarri che sarà il nuovo allenatore del Napoli dopo l’esonero di Rudi Garcia

Prima il tweet di Aurelio De Laurentiis sul proprio profilo ufficiale di X e poi il comunicato della società: Walter Mazzarri sarà il nuovo allenatore del Napoli. Parallelamente al ritorno del tecnico livornese, è arrivato anche il comunicato che sanciva l’esonero ufficiale di Rudi Garcia.

I risultati portati sin qui dal francese erano negativi e per la squadra campione d’Italia ci si aspettava ben altro. Non c’è quasi mai stata intesa tra lo stesso Garcia e con la dirigenza e la tifoseria. Da settimane il presidente aveva temporaneamente traslocato gli uffici della Filmauro da Roma a Castel Volturno, tutto questo per osservare il lavoro poco convincente di Garcia e star vicino alla squadra. Il rapporto mai nato con il francese è stata la ragione per cui in casa Napoli era arrivato il momento di cambiare qualcosa.

Lo stipendio di Mazzarri al Napoli

Per Walter Mazzarri sarà un importante ritorno. L’ultima partita sulla panchina azzurra è datata al maggio del 2013 e dopo 10 anni, siederà nuovamente sulla panchina di quello Stadio che oggi ha cambiato nome da San Paolo a Diego Armando Maradona. Sarà un’occasione importante per il tecnico di Livorno. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, Mazzarri ha firmato un contratto di sette mesi, fino al 30 giugno 2024.

Nel suo contratto ci sarà una clausola, a favore della società, che prevedrà un rinnovo annuale ad un milione comprensivo di bonus e premi. Starà a Mazzarri rilanciare la squadra campione sia in Serie A che in Champions League.