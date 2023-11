ULTIM’ORA Tudor – Napoli, svelata la proposta di De Laurentiis

In giornata è andato in scena il fatidico incontro tra Aurelio De Laurentiis ed Igor Tudor. Nell’incontro sono stati toccati vari punti, ma si sono palesati anche alcuni problemi.

Il Napoli ha ormai deciso di dare il ben servito a Rudi Garcia, visto che l’allenatore francese si è dimostrato inadeguato per guidare il Napoli. Il presidente De Laurentiis in queste ore ha iniziato i colloqui con uno dei principali successori, ossia Igor Tudor.

Nell’incontro andato in scena in giornata, sono state affrontate diverse questioni, ma si sono evidenziati anche alcuni problemi.

I problemi evidenziati nell’incontro tra De Laurentiis e Tudor

All’indomani della sconfitta rimediata dal Napoli contro l’Empoli, la posizione di Rudi Garcia è praticamente crollata. L’allenatore francese è stato per diverso tempo sulla graticola, ma la brutta prestazione e sconfitta contro l’Empoli ha fatto saltare definitivamente il banco. Difatti Garcia è praticamente stato esonerato verbalmente, in attesa del comunicato ufficiale.

Intanto in giornata è andato in scena il primo colloquio tra De Laurentiis e Tudor, candidato principale per la panchina del Napoli. L’incontro ha portato alla luce diversi temi, ma anche vari problemi tra le parti. Come riportato da Gianluca Di Marzio, De Laurentiis avrebbe offerto un contratto fino al termine della stagione a Tudor. L’allenatore all’inizio si è mostrato scettico, visto la volontà di una durata contrattuale più lunga. Però alla fine si è verificata l’apertura da parte di Tudor a queste condizioni.

Al momento Tudor resterà a Roma insieme al suo agente in attesa dei prossimi sviluppi, e per capire quale sarà la decisione definitiva di Aurelio De Laurentiis. Insomma, un piccolo passo tra le parti si è verificato, e questo potrebbe portare presto all’uscita del comunicato inerente all’esonero di Rudi Garcia.