Nuovo allenatore Napoli: De Laurentiis ha un pallino per giugno

Sono ore caldissime in casa Napoli, visto che si attende l’annuncio ufficiale dell’esonero di Rudi Garcia. Intanto Aurelio De Laurentiis inizia a pensare al successore, puntando gli occhi anche su un nome per giugno.

La debacle andata in scena ieri al Maradona è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso in casa Napoli. La sconfitta rimediata contro l’Empoli dagli azzurri ha messo un chiaro punto sull’esperienza di Rudi Garcia sulla panchina dei campioni d’Italia.

Il presidente De Laurentiis ha iniziato a sondare qualche nome come possibile traghettatore fino al termine della stagione, in attesa di poter puntare al meglio a giugno.

Il sogno di De Laurentiis per la panchina del Napoli si chiama Palladino

L’addio di Spalletti in estate aveva lasciato molta apprensione nei tifosi. L’intera piazza era in attesa di scoprire il nome del successore di Spalletti sulla panchina del Napoli, auspicandosi che il nome fosse stato all’altezza. Dopo un casting in cui sono spuntati diversi nomi, alla fine la scelta di Aurelio De Laurentiis è ricaduta su Rudi Garcia. Fin da subito la scelta del presidente del Napoli ha lasciato molti dubbi, ma la piazza ha voluto dare tempo all’allenatore francese, non partendo prevenuta.

Purtroppo però i timori della tifoseria e degli addetti ai lavori sono stati poi confermati nel corso di questa prima parte di stagione. Rudi Garcia ha difatti smembrato la macchina perfetta creata da Spalletti, creando scompiglio nello spogliatoio ed in campo. Fin dalle prime uscite si sono palesati molti problemi, soprattutto nel legame con i top player della squadra (Kvaratskhelia ed Osimhen, ndr.). Purtroppo quando la squadra sembrava in “crescita” almeno dal punto di vista dei risultati, sono arrivati il pareggio contro l’Union Berlino e la sconfitta contro l’Empoli che hanno fatto precipitare nuovamente la situazione.

Queste ultime due uscite del Napoli saranno probabilmente anche le ultime due di Rudi Garcia sulla panchina azzurra. L’allenatore francese è ad un passo dall’esonero, visto che manca praticamente solo il comunicato ufficiale da parte della società. De Laurentiis sta sondando diversi nomi, tra cui particolarmente Igor Tudor. L’allenatore croato però potrebbe essere solamente un traghettatore fino al termine della stagione – sempre se accetti questo incarico – visto che il sogno di De Laurentiis è un altro. L’annuncio è arrivato a Radio Kiss Kiss Napoli da Valter De Maggio: “Farioli? Non mi risulta che piaccia a De Laurentiis, lui per l’anno prossimo vorrebbe Palladino“. Dunque il preferito di De Laurentiis per la panchina del Napoli sarebbe l’attuale allenatore del Monza, ma l’ipotesi sarebbe ovviamente per la prossima stagione. Non ci resta che attendere gli sviluppi delle prossime ore, per captare anche qualche segnale in vista della prossima annata.