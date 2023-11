“Allenatore in pensione”: flop Garcia, sentenza fatale

L’approdo di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli aveva lasciato diversi dubbi agli addetti ai lavori, poi confermati con le pessime prestazioni. Arriva il giudizio pesante da parte del giornalista.

Dopo l’addio di Spalletti, c’era attesa per la scelta del nuovo allenatore del Napoli. Alla fine si è optato per Garcia, che ha dimostrato di essere inadeguato per la panchina del Napoli.

Il giornalista si esprime sull’ormai prossimo ex allenatore del Napoli – visto l’esonero vicinissimo – sparando a zero sul suo operato sulla panchina azzurra.

Chiariello sentenzia Garcia: l’attacco del giornalista al tecnico francese

Ormai è veramente ad un passo l’esonero di Rudi Garcia. Lo scorso giugno l’allenatore francese era stato scelto da Aurelio De Laurentiis come il successore di Luciano Spalletti, ma il cammino non è stato quello sperato. Fin dall’inizio del campionato sono parsi evidenti problemi tecnico-tattico e nel rapporto con i membri dello spogliatoio, che hanno portato Garcia all’esonero.

I risultati ottenuti sono stati deludenti, soprattutto dopo che il Napoli aveva conquistato lo scudetto dominando sotto ogni punto di vista. Nelle prossime ore è atteso difatti l’annuncio della separazione tra Garcia e il Napoli.

Ovviamente da diverse settimane fioccano le critiche verso l’allenatore francese, che ha praticamente distrutto il frutto del lavoro svolto da Luciano Spalletti nel corso degli ultimi due anni. Sull’operato di Garcia e non solo, ha espresso il suo giudizio molto duro Umberto Chiariello tramite il suo profilo Youtube: “Garcia ha fatto delle scelte fuori di testa, quasi come se si volesse far cacciare. Come può un allenatore di quasi 60 anni e con grandi esperienze, prima della sosta delle Nazionali pensare di mettere fuori squadra Zielinski e Kvaratskhelia. Ha rinunciato in partenza ai migliori giocatori quando manca Osimhen. Non so Tudor se si snatura e si affiderà ai principi del Napoli, o vorrà portare i suoi. Di sicuro è uno che ha polso e carattere. Il commissariamento di Garcia non ha portato a niente”.

Arriva la critica anche verso il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: “Doveroso contestarlo, ero super ottimista anche io. Penso che si possa aprire al Napoli. Sono stati fatti errori come il Direttore Sportivo arrivato in pensione a 60 anni dallo Spezia per sostituire Giuntoli che è da top 3 in Italia”. Dunque arriva il forte attacco da parte di Chiariello, che accusa Garcia di essersi praticamente cacciato da solo. Non manca anche la critica al presidente del Napoli per le scelte fatte in estate dopo gli addii di Spalletti e Giuntoli.