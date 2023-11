Addio Garcia, c’è una clausola per non pagarlo più

Il Napoli nelle prossime ore dovrebbe comunicare l’esonero di Rudi Garcia. Intanto spunta una clausola nel contratto dell’allenatore favorevole al Napoli.

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è al lavoro sul nuovo allenatore del Napoli, visto che Rudi Garcia presto verrà esonerato. L’allenatore francese non ha convinto i tifosi e l’intera dirigenza, e dopo pochi mesi vedrà interrompersi la sua avventura al Napoli.

Nel contratto firmato da Garcia col Napoli è presente una clausola che potrebbe favorire il club.

Il Napoli sorride: presente una clausola favorevole al club nel contratto di Garcia

Dopo la sconfitta rimediata con la Fiorentina per 3-1, la posizione di Rudi Garcia è stata per diversi giorni in bilico. La sosta delle nazionali fu l’occasione per Aurelio De Laurentiis per fare alcune riflessioni sull’operato del francese. Alla fine il presidente del Napoli decise di confermare Garcia, assumendosi personalmente anche alcune colpe. A distanza di un mese, si è giunti ad un’altra sosta delle nazionali, è questa volta la scelta è praticamente definitiva: De Laurentiis esonererà Rudi Garcia.

L’allenatore francese ha ottenuto dei risultati positivi sulla carta, ma senza mai convincere pienamente. A far traboccare il vaso sono state le sfide contro Union Berlino ed Empoli, in cui sono arrivati un pareggio ed una sconfitta molto cocenti. A fronte di questi risultati deludenti, e di un’inversione di tendenza che non c’è stata, la scelta è parsa alquanto facile. Dopo la conferma di un mese fa, questa volta la posizione di De Laurentiis è l’opposta, ossia l’esonero di Garcia. Si attende difatti solo l’annuncio ufficiale della società in merito alla separazione dall’allenatore francese.

Intanto c’è un fattore importante che va in favore del Napoli per quanto riguarda l’esonero di Garcia. Come riporta Sportmediaset, nel contratto fino al 2025 firmato da Garcia a giugno è presente una clausola decisamente favorevole al club di De Laurentiis. Difatti nel contratto di Rudi Garcia è presente una clausola d’esonero. In cosa consiste questa clausola? Al momento dell’attivazione di questa opzione, ossia l’esonero di Garcia da parte del Napoli, l’allenatore francese percepirà lo stipendio solamente fino al 30 giugno 2024, e non fino al 2025. Opzione inserita nel contratto probabilmente per tutelarsi dal Napoli, ma ovviamente con l’auspicio che non si fosse dovuta utilizzare. Purtroppo invece è vicino l’esonero di Garcia dopo sei mesi alla guida del Napoli, ed il club attiverà dunque questa clausola.

Alla fine della fiera il Napoli ne uscirebbe decisamente bene, visto che si libererebbe di Garcia visti i risultati deludenti, e non sarebbe costretto a pagare fino al 2025 il contratto da 2,8 milioni annui al tecnico francese.