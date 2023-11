Rrahmani non salta l’Empoli: svelato il motivo della mancata convocazione col Kosovo

Amir Rrahmani giocherà Napoli-Empoli, saltando quindi la gara fra il suo Kosovo e Isreaele prevista per domenica. Svelato il motivo.

Aveva provocato un po’ di rabbia fra i tifosi la notizia per cui Amir Rrahmani avrebbe saltato la gara fra Napoli e Empoli per giocare la gara precedentemente rinviata fra il suo Kosovo e Israele, il cui recupero è stato fissato per domenica alle 20.45 (poche ore dopo la gara del Maradona).

Quest’oggi però, la Nazionale kossovara ha comunicato che il difensore non è presente nell’elenco dei convocati della gara dei kosovari di domenica e potrà, quindi, giocare regolarmente la gara contro l’Empoli.

Rrahmani salta la Nazionale: svelato il motivo

Le voci delle prime ore hanno parlato di un lavoro diplomatico del Napoli con la Nazionale kosovara per permettere la presenza del difensore per la gara di domenica, fondamentale per mantenersi in scia per le prime posizioni della classifica in campionato.

Secondo Sky Sport, dietro alla mancata convocazione di Rrahmani ci sarebbe però anche la volontà del calciatore stesso di non saltare la partita di domenica contro l’Empoli. La valutazione nascerebbe dal momento particolarmente delicato degli azzurri, con la volontà di mantenersi vicino ad un ambiente che si sta sempre più spaccando, onorando al meglio il suo ruolo all’interno del cosiddetto “consiglio dei saggi” di Garcia.