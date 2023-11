Garcia a rischio esonero? L’idea di De Laurentiis in caso di mancata vittoria con l’Empoli

Resta ancora da decifrare il futuro di Rudi Garcia, tornato prepotentemente in discussione a seguito del pari con l’Union.

Il Napoli, nonstante qualche incertezza, sembrava in ripresa, nonostante ciò, l’ormai solita disattenzione difensiva, ha condannato gli azzuri all’ennesimo passo falso di questo avvio stagionale. Sul banco degli imputati Rudi Garcia, che proprio non riesce a convincere a pieno la società campione d’Italia e l’ambiente partenopeo.

Una difesa traballante, il poco equilibrio derivante dalle voragini lasciate tra centrocampo e difesa, ma soprattutto un rendimento interno sconcertante, il peggiore dall’annata 2010 – 2011, in cui il Napoli dell’allora Walter Mazzarri, nelle prime 7 gare fra le mura amiche ottenne solamente due vittorie. Tra la squadra allenata dal tecnico toscano e il Napoli campione d’Italia ci sono però differenze abissali nel valore della rosa, motivo per cui, rispetto ad oltre 10 anni fa, la qualità dello score è certamente più preoccupante.

Napoli – Empoli, ennesimo bivio stagionale per Garcia

Napoli – Empoli, il lunch match di domenica alle 12:30, potrebbe quindi rappresentare un bivio per Garcia, che nel giro di pochi mesi si è ritrovato più volte alla cosiddetta “ultima spiaggia”. Una missione non impossibile, ma che per il Napoli visto da avvio stagione, non riesce proprio ad essere vista come una “formalità”, come sarebbe accaduto con ogni probabilità nella gestione Spalletti.

Di questo avviso, La Gazzetta dello Sport, che nella sua edizione odierna ha fatto il punto sullo spettro dell’esonero che è tornato ad aleggiare alle spalle di Garcia. Per la rosea, il francese resta “Appeso ad una corda più che ad un filo”. La gara con i toscani secondo il quotidiano sportivo potrebbe infatti essere decisiva, ma non decreterebbe con assoluta certezza l’esonero del tecnico in caso di mancata vittoria, nonostante le indubbie complicazione che verrebbero scaturite da questo risultato.

Nello specifico, la Gazzetta dello Sport si è soffermata sulle alternative, ad oggi assenti, a parte Antonio Conte, unico vero obiettivo ricercato da Aurelio De Laurentiis in persona e che già poche settimane fa aveva rifiutato la proposta del leader della FilmAuro:

C’è da considerare, inoltre, che il mercato in questo momento non offre alternative valide a tal punto da convincere De Laurentiis al ribaltone in panchina. Escluso Conte, ovviamente. La suggestione si sarebbe già esaurita, infatti, almeno a detta delle parti interessate.

Il quotidiano sportivo, ha però chiosato lasciando una flebile speranza in tal senso, con chiari riferimenti ai colpi da teatro di cui De Laurentiis si è reso protagonista nel corso della sua gestione: