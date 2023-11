Futuro Garcia, i calciatori si schierano: la decisione non lascia dubbi

Napoli – Empoli rappresenterà l’ennesimo crocevia stagionale per Rudi Garcia, ancora incapace di convincere a pieno la società.

Non c’è niente da fare, almeno per il momento, il Napoli di Rudi Garcia non riesce a spiccare il volo, come dimostrato dall’ennesima mancata vittoria casalinga.

Un pari, quello con l’Union Berlino, che ha fatto riemergere le paure d’esonero per l’ex Al – Nassr, che da ormai settimane convive con una panchina che sembra tutto fuorchè salda, nonostante le parole di rito del patron Aurelio De Laurentiis, ormai diventato presenza ingombrante in quel di Castel Volturno.

Garcia, gli azzurri hanno preso la loro decisione

Il rapporto tra tecnico è squadra è stato spesso al centro delle polemiche, soprattutto a causa delle reazioni spropositate dei calciatori a seguito delle sostituzioni scelte dal tecnico a gara in corso, un sintomo inequivocabile della poca alchimia creatasi con il nuovo corso.

L’intervento di De Laurentiis, però, secondo Il Mattino, potrebbe almeno in tal senso aver sortito gli effetti sperati. Secondo il quotidiano campano, la squadra avrebbe manifestato vicinanza all’allenatore nei colloquio individuali con il leader della FilmAuro.

Allo stesso modo, il direttore sportivo Meluso e il capo scouting Micheli, avrebbero cercato di rassicurare in tutti i modi Rudi Garcia, in modo da permettergli di lavorare al meglio. Lo stesso allenatore francese, stando a quanto riportato dal Mattino, resterebbe inoltre convinto di poter rialzare in maniera definitiva la china nel tour de force post sosta, usufruendo del rientro di Victor Osimhen.

Staremo a vedere, il futuro di Garcia verrà scritto dalle 12:30 di domenica.