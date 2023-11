“Club dall’estero sull’azzurro”: la notizia spiazza tutti, come ha reagito il Napoli

Sirene estere per l’azzurro, è stato uno dei pochi rivitalizzati dalla gestione Garcia, la reazione del Napoli è sorprendente

Il pareggio in Champions League, in casa, contro l’Union Berlino ha riacceso i dubbi della piazza partenopea riguardo l’operato di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli. Nonostante la mancata vittoria, gli azzurri sono ancora padroni del proprio destino in Champions League, la qualificazione agli ottavi di finale è tutt’altro che in dubbio, anche se il primo posto, a meno di clamorosi colpi di scena, pare oramai sfuggito. Invece in campionato, seppur il percorso sia stato caratterizzato da continui alti e bassi, grazie al pareggio del Milan contro il Lecce, con una vittoria al Maradona, contri l’Empoli, gli azzurri potrebbero portarsi al terzo posto in classifica, alle spalle di Inter e Juventus.

Di certo non il ruolino di marcia che ci si aspettava dopo la stagione trionfale dell’anno scorso. Tuttavia, la priorità è centrare la qualificazione in Champions. C’è da considerare inoltre il gioco messo in mostra finora. Le prestazioni della squadra di Garcia quasi mai hanno convinto i tifosi. Molti protagonisti dello scudetto non stanno performando come lo scorso anno, trovando difficoltà. Tuttavia, c’è un calciatore che invece pare rivitalizzato dalla gestione Garcia: Matteo Politano.

Politano, inizio di stagione da sogno: interessa anche a squadre estere

A sottolineare l’inizio di stagione senza precedenti di Politano ci ha pensato Tuttosport. Il quotidiano ha riservato parole al miele per l’esterno azzurro, definendolo come “l’unica nota lieta della gestione Garcia”. Non a caso, Spalletti lo ha convocato per affrontare i prossimi test di qualificazione a EURO 2024 contro Malta e Ucraina. A testimonianza di ciò è utile consultare le statistiche. Infatti, si tratta del miglior inizio di stagione della sua carriera: 5 gol e 3 assist in campionato, 1 gol in Champions, oltre a prestazioni praticamente sempre superiori alla media. Quanto di buono messo in mostra durante questi primi mesi di stagione 2023\24, ha attirato l’attenzione di club esteri.

A riportarlo è nuovamente Tuttosport. Il quotidiano ha parlato del possibile interesse di alcune squadre estere, un paio, che si sarebbero quantomeno interessate alla situazione contrattuale. Tuttavia Politano pare aver già preso la decisione definitiva sul suo futuro. Stando alle ultime indiscrezioni l’esterno avrebbe intenzione di continuare la sua esperienza in azzurro, ancora per tanto tempo. Con il contratto in scadenza nel 2025 e dopo un inizio così, è possibile che nei prossimi mesi si possano aprire le consultazioni per un eventuale rinnovo.