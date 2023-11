Under 21, ufficializzati i convocati: presente un talento azzurro

Diramato l’elenco dei convocati della Nazionale Under 21: c’è anche un calciatore di proprietà del Napoli.

I campionati si apprestano all’ultimo weekend di gare prima della tradizionale sosta per le Nazionali. Il Napoli dovrà scendere in campo contro l’Empoli per giocare una gara che sarà fondamentale per mantenere salda la panchina di Rudi Garcia e dare agli azzurri due settimane un po’ più serene.

Nel frattempo, sono stati man mano comunicati gli elenchi dei convocati delle vare Nazionali. Scongiurato il pericolo partenza anticipata per Rrahmani (che sarà in campo contro l’Empoli e poi partirà), sono arrivati gli elenchi dalle Nazionali italiane.

Under 21, i convocati di Nunziata

Per la Nazionale maggiore di Spalletti gli azzurri presenti saranno Meret, Di Lorenzo, Politano e Raspadori. Comunicati poi anche i convocati dell’Under 21 allenata da Nunziata.

Nell’elenco, è presente anche il talento di proprietà del Napoli Giuseppe Ambrosino, attualmente in prestito al Catanzaro. Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Pro Vercelli), Gioele Zacchi (Giana Erminio)

Difensori: Tommaso Barbieri (Pisa), Riccardo Calafiori (Bologna), Diego Coppola (Verona), Daniele Ghilardi (Sampdoria), Samuel Giovane (Ascoli), Gabriele Guarino (Empoli), Lorenzo Pirola (Salernitana), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Sankt Gallen)

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Empoli), Alessandro Bianco (Reggiana), Edoardo Bove (Roma), Cesare Casadei (Leicester), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Fabio Miretti (Juventus), Cher Ndour (Paris Saint Germain), Matteo Prati (Cagliari)

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Catanzaro), Lorenzo Colombo (Monza), Francesco Pio Esposito (Spezia), Wilfried Gnonto (Leeds United), Luca Koleosho (Burnley), Gaetano Pio Oristanio (Cagliari).