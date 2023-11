Garcia non lo fa giocare mai: vuole andare via, saluta a gennaio

Il Napoli di Rudi Garcia nonostante i segnali di ripresa continua a peccare di continuità nelle vittorie, come dimostrato ieri sera.

3 vittorie e due pareggi divisi tra Serie A e Champions, il Napoli di Rudi Garicia è in ripresa, nonostante la squadra pecchi ancora di continuità nelle vittorie, come palesato anche nella serata di ieri contro l’Union Berlino.

Una squadra che ancora oggi è in grado di giocare bene e creare tante palle goal, il tutto, però, senza l’equilibrio che aveva contraddistinto la gestione targata Luciano Spalletti, in grado di mettere la propria firma sotto l’aspetto tattico e mentale.

Sul banco degli imputati è finito l’ex Al – Nassr, che ha rischiato concretamente l’esonero qualche settimana fa e che proprio non riesce ad addentrarsi nei cuori della piazza e forse, anche dei propri giocatori.

Napoli, altra grana per Garcia, un azzurro vuole andare via?

Più volte i protagonisti dello scudetto hanno reagito in malo modo alle scelte dell’allenatore francese, il primo fu Kvaratskhelia a Genova, seguito da Osimhen a Bologna per poi terminare con Politano nell’appuntamento casalingo con la Fiorentina.

Gesti di stizza, riconducibili a sostituzioni di difficile comprensione, anche per gli addetti ai lavori, un clima che ha reso necessario l’intervento del patron Aurelio De Laurentiis, che ha posto la parola fine alla questione pretendendo le scuse verso il tecnico e specificando che in caso di recidività avrebbe comminato multe salate.

Nonostante ciò, vuoi per la questione rinnovi ancora irrisolta (ai giocatori sopracitati si aggiunge Zielinski), vuoi per il poco minutaggio in campo, le grande extracampo per Garcia non sembrerebbero finite.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, portale esperto di calciomercato, Gianluca Gaetano avrebbe richiesto la cessione alla società. Il 24enne, avrebbe optato per questa scelta a causa dello scarso utilizzo concessogli in questi primi 3 mesi di campionato, in cui sarebbe comunque riuscito a mettersi in mostra con la bella rete realizzata al Lecce.

Proprio i salentini di D’Aversa, secondo TMW, si sarebbero fatti avanti per il prodotto delle giovanili del Napoli, cercando di superare la concorrenza di Hella Verona ed Empoli. Soprattutto i toscani, già nel corso di questa estate non avevano nascosto il proprio interesse per il polivalente centrocampista, salvo poi dovervi rinunciare a causa del mancato trasferimento di Gabri Veiga sotto l’ombra del Vesuvio.

Per ora, giusto sottolinearlo, si tratterebbe meramente di indiscrezioni, l’inutilizzo di Gaetano però è una costante, una costante che alla sua età rappresenta un freno troppo grande a qualsiasi obiettivo di crescita. Staremo a vedere.