Napoli – Union Berlino, sorpresa Osimhen: l’annuncio

Alle 18:45 il Napoli scenderà in campo per affrontare l’Union Berlino. Tra gli azzurri c’è una sorpresa che riguarda Victor Osimhen.

Tra poco più di tre ore il Napoli affronterà al Maradona i tedeschi dell’Union Berlino. Il match è valido per la quarta giornata dei gironi di Champions League, e per gli azzurri sarebbe fondamentale la vittoria.

Intanto in casa Napoli arriva una novità importante riguardante Osimhen verso il match di questa sera.

Osimhen assisterà a Napoli-Union Berlino: sarà in tribuna

Dopo l’infortunio rimediata con la Nigeria nel corso dell’ultima sosta delle nazionali, Victor Osimhen ha chiesto il permesso al Napoli di restare nel suo paese. L’attaccante del Napoli si è sottoposto a degli esami che hanno evidenziato la lesione al bicipite femorale della gamba destra, e che dunque l’hanno reso indisponibile per diverse settimane.

Dopo il permesso concesso da Aurelio De Laurentiis ad Osimhen, l’attaccante si appresta a rientrare in Italia. Come annunciato dallo stesso Garcia nella conferenza stampa della vigilia di Napoli-Union Berlino, oggi Osimhen sarebbe rientrato in Italia. Non è l’unica novità riguardante l’attaccante del Napoli. Come riportato da Sky Sport, Osimhen sarà presente in tribuna al Maradona per assistere da vicino al match dei suoi compagni di squadra contro i tedeschi. Dunque ancora una volta Osimhen dimostra il suo attaccamento al Napoli e la sua vicinanza al gruppo squadra.