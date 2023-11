Vergogna da San Siro: i tifosi del Milan si scagliano ancora contro il Napoli

Da San Siro: il pubblico milanista si è scagliato ancora contro il Napoli durante la gara di Champions League Milan-Paris Saint Germain.

Il Milan sta giocando in questi minuti la gara contro il Paris Saint Germain, un vero e proprio crocevia stagionale per gli uomini di Stefano Pioli, fermi a soli due punti nel girone e alla ricerca disperata della prima vittoria europea.

Una gara resa ancor più ostica dall’andamento dei rossoneri nelle ultime 4 uscite, in cui Leao e compagni hanno collezionato 3 sconfitte ed un pari, ottenuto proprio contro il Napoli dopo aver chiuso il primo tempo con un doppio vantaggio. Un momento complicato, tanto da far arrivare i tifosi del Milan ad invocare l’esonero di Pioli, che per onor del vero, almeno stando alle ultime indiscrezioni, non dovrebbe essere in discussione per la proprietà della società lombarda.

Da San Siro: cori vergognosi contro Napoli

Anche questa sera l’impatto è stato difficile per i rossoneri, passati immediatamente in svantaggio a seguito del goal di Skriniar, ex colonna dell’Inter, una sorta di beffa nella beffa per un ambiente che già storicamente non aveva mai risparmiato attacchi allo slovacco. Un vantaggio durato poco, il tempo di attendere il dodicesimo minuto, quando Rafael Leao, tra i più criticati nelle ultime settimane, ha trovato la rete del pareggio.

Purtroppo, come spesso accade dalle parti di San Siro, il pallone che rotola sul rettangolo di gioco non è l’unico protagonista. Dalla curva rossonera, sono infatti partiti i soliti cori beceri nei confronti di Napoli e dei napoletani.

Nello specifico, stando a quanto riportato dalla redazione di Spazio Milan, i gruppi organizzati del Milan avrebbero avrebbero “cantato”:

“Non non siamo napoletani” – coro a cui sarebbe seguito un: “Senti che puzza”, ancora una volta riferito ai cittadini partenopei.

Una ricorrenza triste, che va al di là del rapporto che lega le tifoserie di PSG e Napoli, un’amicizia di curva, che ha reso ancor più burrascosa la vigilia di questa partita, contraddistinta dagli scontri tra gli ultras francesi e milanisti.

Non l’unico evento da registrare, considerando che il tifo organizzato rossonero si è anche “premurato” di riservare una accoglienza horror all’ex Donnarumma, vero e proprio nemico sportivo dei tifosi del Milan. Il numero 1 della nazionale italiana è stato accolto da una bordata di fischi ed insulti a cui è seguito il lancio di banconote raffiguranti il suo viso con annessa citazione “Dollarumma”. Uno scontro avvenuto già in occasione della gara della Nazionale giocata a San Siro e che, dunque, non stupisce.