Dal Napoli alla Juve, tutto confermato: ‘traditi’ i tifosi

Potrebbe rappresentare un altro trasferimento da Napoli a Torino, i tifosi non apprezzerebbero il gesto

La rivalità tra Napoli e Juventus è sempre stata accesa. Negli ultimi anni i rapporti tra le tifoserie si sono incrinati ancora di più e per questo, ogni qualvolta che le due squadre si affrontano, l’euforia per la partita cresce alle stelle. La sicurezza aumenta negli stadi per evitare scontri tra le tifoserie. La scorsa stagione gli azzurri hanno sconfitto i bianconeri sia all’andata che al ritorno. La partita di andata è stata storica con 5 reti segnate dal Napoli. Proprio dal match contro la Juventus, che sino a quel momento era riuscita a tenere inviolata la porta per 6 scontri di fila, i tifosi avevano iniziato a capire che quello poteva essere l’anno buono per un trionfo.

Quest’anno la sfida tra le due formazioni è fissata per l’8 dicembre. Durante l’estate di calciomercato Cristiano Giuntoli, ex direttore sportivo del Napoli, è passato alla Juventus dopo la scadenza del contratto che lo ha legato per tanti anni alla società partenopea. Peculiari erano state le sue parole alla presentazione con la nuova società. Giuntoli ha affermato di essere sempre stato juventino e legato ai colori della squadra di Torino. Dichiarazioni che hanno ferito i tifosi del Napoli sopratutto dopo la conquista dello scudetto.

Giuntoli bis?

Giuntoli, da dirigente juventino, ha provato tante volte a fare “sgarbi” di mercato al Napoli nonostante il passato trascorso alle pendici del Vesuvio. Uno su tutti era stato l’interessamento per Jesper Lindstrom che aveva già monitorato ai tempi di Castel Volturno. Niente di fatto per Giuntoli però perché alla fine il danese è approdato al Napoli di Rudi Garcia. Così come il passaggio di Giuntoli alla Juventus, a Torino, sponda bianconera, potrebbe arrivare anche un altro dirigente del Napoli.

A lasciare il Napoli potrebbe essere il vice direttore sportivo, Giuseppe Pompilio. Il dirigente ha il contratto in scadenza tra un anno e potrebbe essere un obiettivo della Juventus che lo andrebbe ad integrare nuovamente con Cristiano Giuntoli. I due hanno lavorato insieme da Carpi al Napoli e soltanto quest’anno si sono separati. Giuntoli è andato a Torino e Pompilio è rimasto al Napoli. Era stata un’idea estiva del presidente Aurelio De Laurentiis quello di confermare tutto il reparto scouting che alla società ha regalato tante soddisfazioni. Con ogni probabilità quindi, Pompilio potrebbe decidere di separarsi dal Napoli e valutare altre offerte una volta che il suo contratto sarà scaduto.