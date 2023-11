Il Napoli smentisce tutto: arrivato il comunicato ufficiale del club

Nuovo comunicato per la società partenopea che ci ha tenuto a precisare una situazione in cui era coinvolto l’allenatore

La notizia riguarda un fatto avvenuto nella giornata di ieri. Tutto è accaduto durante la sessione di allenamento del Napoli al Konami Sports Center di Castel Volturno. La squadra è in preparazione per il delicato match di Champions League in cui, per la 4^ giornata del girone, affronterà i tedeschi dell’Union Berlino. Con una vittoria gli uomini di mister Rudi Garcia si proietterebbero con decisione verso il turno successivo, quello degli ottavi di finale. Se gli azzurri arrivano a questa sfida dopo 4 risultati utili consecutivi, La squadra tedesca invece viene da un momento tremendamente negativo. Sono 12 le partite in cui la formazione di Bonucci & Co è stata consecutivamente sconfitta.

Servirà quindi vincere la partita europea del Maradona e guardare sempre con un occhio agli avversari portoghesi del Braga che se la vedranno con il Real Madrid. È degli ultimi minuti un comunicato riportato dalla società partenopea sul proprio sito web ufficiale. La nota del Napoli infatti vuole smentire quanto riportato prima in forma cartacea sul quotidiano e poi online dal Corriere dello Sport.

“L’articolo non corrisponde al vero”

Nella nota della società azzurra, pubblicata ufficialmente sul proprio sito, si leggono testuali parole.

Il Napoli precisa che non corrisponde al vero l’articolo riportato oggi da “Il Corriere dello Sport” e ripreso poi dal sito ufficiale dello stesso quotidiano e da altri siti web, relativo al presunto rientro negli uffici della sede di Garcia durante l’allenamento di ieri. Il Mister, infatti, ha diretto ininterrottamente tutta la seduta dal campo.

L’articolo a cui la società fa riferimento era del Corriere dello Sport che in mattinata aveva riportato una notizia che, secondo il Napoli, non corrisponde al vero. Il quotidiano infatti aveva spiegato che, durante la seduta di allenamento della giornata di ieri, il tecnico francese Rudi Garcia aveva finito anzitempo la seduta. Secondo il giornale, Garcia era rientrato nel suo ufficio prima della fine della sessione e sui campi di Castel Volturno era rimasto solo il presidente Aurelio De Laurentiis. La nota testata sportiva aveva menzionato di un ADL rimasto solo, insieme al resto dello staff di Garcia, ad osservare l’allenamento della sua squadra. Notizia quindi smentita dal Napoli che ha spiegato che invece il francese ha portato a termine la seduta prevista per la giornata di ieri.