Supercoppa Italiana, novità nelle prossime settimane: cosa pensa De Laurentiis

Supercoppa Italiana a Gedda, le ultime informazioni sulle possibili dati e la posizione del Napoli dopo le polemiche degli scorsi giorni

Nelle scorse settimane si è discusso tanto della posizione del Napoli riguardo la Supercoppa Italiana, che quest’anno andrà in scena con un format tutto nuovo. La Lega spinge per giocare in Arabia Saudita, a Gedda, ma il presidente De Laurentiis ha fatto sapere di esser quantomeno dubbioso riguardo lo svolgersi in sicurezza della competizione. Dubbi provenienti, in particolare, dal luogo dove si giocheranno le Final Four, troppo vicino agli eventi della guerra Israelo-palestinese. Il presidente azzurro è però l’unico, ad oggi, contrario ad affrontare il viaggio in Medio Oriente. Le altre (Fiorentina, Inter e Lazio) invece sembrano disposte ad onorare il ricco contratto di 23 milioni di euro da dividere fra le partecipanti.

La Lega Calcio ha organizzato un sopralluogo in Arabia, al quale prenderanno parte, durante la prossima sosta Nazionali, i dirigenti delle squadre partecipanti assieme agli emissari della Lega. Il sopralluogo, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, sarà l’ultimo passo prima della definitiva formalizzazione dell’evento. La Lega punta a concludere tutte le faccende organizzative entro la fine del mese. Intanto, ci sono delle ipotetiche date nelle quali si giocheranno le Final Four.

Le possibili date della Supercoppa in Arabia Saudita: cosa manca per l’ufficialità

Il sopralluogo in terra araba sarà utile per ultimare le ultime cose. Inoltre, verranno scelti alberghi, sarà verificato lo stato dei campi da gioco e dei centri sportivi nei quali saranno ospitate le squadre italiane, oltre alle ultime problematiche di tipo logistico da risolvere. Il mese designato per ospitare la Supercoppa è gennaio. Ad oggi, però, non si ha alcuna sicurezza sulle date. Ipoteticamente, il 21 gennaio andrà in scena la prima semifinale tra Fiorentina e Napoli, rispettivamente finalista di Coppa Italia e vincente dello scudetto. Il giorno seguente spazio all’altra semifinale tra Inter e Lazio, mentre il giorno prescelto per la finalissima dovrebbe essere il 25 gennaio.

Ora, bisognerà capire se il sopralluogo in terra araba, organizzato dalla Lega Serie A, possa riuscire a convincere il patron Aurelio De Laurentiis. In caso contrario, il presidente ha “minacciato” di non partecipare alla manifestazione. Questa decisione avrebbe del clamoroso, una decisione senza precedenti, ma comunque è certo che la Lega punti ad ottenere il benestare di tutte le società coinvolte e si arriverà ad un accordo finale.