Gol del Napoli in fuorigioco, Inzaghi non ci sta: polemica in diretta

È un Pippo Inzaghi amareggiato quello che si è presentato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli. Nel corso del derby tra la Salernitana e il Napoli, la partita è stata caratterizzata da una polemica scatenata dal gol degli azzurri ritenuto in fuorigioco dal tecnico della Salernitana, Pippo Inzaghi. Il match, terminato 2-0 a favore del Napoli, ha lasciato l’allenatore granata amareggiato e deluso. Gol in fuorigioco: Inzaghi non ci sta Inzaghi, durante l’intervista post-gara con DAZN, ha esternato il suo disappunto per l’episodio del primo gol del Napoli. Ha sottolineato la presunta posizione di offside di Olivera che, secondo lui, ha influenzato il corso della partita, definendo quel gol come determinante nel risultato finale. Inzaghi, in modo amareggiato, ha dichiarato:“Paghiamo il gol del Napoli in fuorigioco, il primo. È fuorigioco di un metro, ma il VAR non poteva intervenire. Una cosa così cambia e indirizza la partita, complicandola per noi. Anche perché il Napoli è una squadra fortissima, sono i campioni d’Italia”. La controversia ruota attorno al fatto che, nonostante il presunto fuorigioco di Olivera nell’azione del gol di Raspadori, l’arbitro e il VAR non hanno ravvisato la posizione irregolare. La sequenza di gioco ha visto un passaggio di possesso e un’azione che ha portato al gol del Napoli, lasciando la Salernitana senza possibilità di sanare l’errore segnalato. Inzaghi ha manifestato il suo disappunto per un presunto mancato intervento del VAR in un momento critico del match, alimentando così un acceso dibattito sulla gestione degli episodi contestati e sulla necessità di maggiore precisione nell’uso della tecnologia nel calcio. SEGUICI ANCHE SU GOOGLE NEWS

Home » Ultime sul Calcio Napoli, le news » Gol del Napoli in fuorigioco, Inzaghi non ci sta: polemica in diretta