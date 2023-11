La posizione di Garcia dopo Napoli-Milan: decisione sull’esonero

L’allenatore francese è sempre al vaglio della dirigenza in quanto le sue prestazioni troppo spesso non convincono

Prima della sosta per le nazionali di ottobre, la posizione di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli, era tremendamente a rischio. Il francese sembrava praticamente già destinato a fare i bagagli e a svuotare l’armadietto di Castel Volturno con l’esonero che doveva arrivare da un momento all’altro. Peculiari erano state le parole del presidente Aurelio De Laurentiis che, in occasione di un incontro in un’università di Roma, aveva spiegato quanto licenziare qualcuno faccia male. Tutto faceva credere ad un cambio in panchina dove in effetti c’erano stati dei contatti con Antonio Conte.

L’ex allenatore di Juventus, Inter, Chelsea e Tottenham aveva invece declinato le avance della società partenopea rispedendo al mittente l’offerta. Conte ha spiegato di volersi prendere un anno sabbatico e di voler stare vicino alla famiglia per poi ritornare in panchina già dalla prossima stagione. Il nome del tecnico salentino era l’unico, secondo la dirigenza del Napoli, che avrebbe potuto scuotere la squadra con il campionato in corso. Ecco che allora, dopo il rifiuto di Conte, si è preferito continuare con Rudi Garcia la cui fiducia però è ancora a tempo determinato.

La dirigenza è con Rudi Garcia

Aurelio De Laurentiis era stato chiaro, pieno appoggio al tecnico francese che però avrebbe dovuto ripagare con dei risultati positivi. In effetti al Napoli serviva fare incetta di vittorie che, dopo la sosta, sono arrivate. La squadra ha totalizzato 7 punti in tre partite e considerando che il pareggio è arrivato contro il Milan, ora come ora la posizione di Garcia è intoccabile. Tanti sono stati gli escamotage del presidente che ogni giorno è stato presente a Castel Volturno per seguire gli allenamenti della squadra e per dare sempre un suo punto di vista su ciò che osservava quotidianamente.

Peculiare sopratutto quanto visto nell’ultima partita, quella giocata in casa contro i rossoneri di Stefano Pioli. Aurelio De Laurentiis era sceso negli spogliatoi all’intervallo con la squadra che era in svantaggio di due reti, dopo un primo tempo in cui era stata in balìa del Milan. L’intento era quello di dare una scossa alla squadra, cosa che effettivamente è successa. L’intervento del presidente e i cambi mirati di Garcia nella ripresa contro i rossoneri, hanno portato gli azzurri a recuperare una partita che sembrava già persa. La nuova accoppiata ADL e Garcia sembra quindi dare i risultati sperati alla squadra che magari, sotto l’attenta supervisione del presidente, riesce a ottenere i risultati sperati.