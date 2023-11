Inzaghi rilancia la Salernitana: “Possiamo fare risultato contro il Napoli, ci crediamo”

In conferenza stampa è intervenuto il tecnico della Salernitana Pippo Inzaghi alla viglia del derby contro il Napoli all’Arechi.

Si giocherà domani allo Stadio Arechi di Salerno il match di Serie A fra Salernitana e Napoli. La gara è sentitissima per la rivalità fra le due tifoserie e si può pronosticare un’atmosfera di fuoco.

La squadra salernitana, allenata da Inzaghi, di certo non arriva alla gara con i favori del pronostico visto il ruolino di marcia avuto fin qui in campionato: 0 sono infatti le vittorie ottenute, mentre i 4 pareggi effettuati comunque non bastano per spostare i campani dall’ultimo posto in classifica.

Dalla Coppa Italia è arrivata però una buona dose di fiducia per la squadra del presidente Iervolino, risultata vittoriosa per 4-0 nel match contro la Sampdoria. Intervenuto in conferenza stampa quest’oggi, il tecnico Pippo Inzaghi ha caricato i suoi con parole molto forti. Di seguito quanto riportato:

Incomincio a vedere progressi. Stiamo avendo più intraprendenza, a tratti abbiamo comandato le partite pur rischiando qualcosa. Il Napoli sulla carta è fuori portata, ma il pubblico ci darà una grande mano. Nel calcio può succedere di tutto, forse una grande prestazione non è sufficiente per batterli, ma voglio vedere una prestazione di livello. Lo dobbiamo all’ambiente, alla società e a noi stessi. Noi crediamo nella possibilità di fare un risultato positivo, sarebbe un qualcosa di straordinario”

Il tecnico ha anche dato qualche notizia di formazione:

Ikwuemesi ha 45-60 minuti nelle gambe. Purtroppo è stato fermo tanto tempo, avrebbe bisogno di giocare per trovare la condizione ma in panchina resta una valida alternativa. Sarà un dubbio che mi accompagnerà fino all’inizio della partita, dalla sua titolarità dipenderebbe la posizione di Dia.

L’allenatore della Salernitana ha raccontato poi l’emozione per la festa per le sue 100 panchine in una gara così:

Far la centesima davanti al nostro pubblico in Salernitana-Napoli è un qualcosa di bello. Vorrei fosse anche una spinta in più per i nostri giocatori. Sogno una grandissima partita, in cui ci trasciniamo a vicenda per fare questa impresa tutti insieme. Lo spirito è quello giusto, vogliamo giocarcela.

Inzaghi ha infine analizzato la gara, dicendo cosa aspettarsi dai suoi:

Non ci difenderemo, non avrebbe senso perchè altrimenti prenderemmo go. Noi dobbiamo farne uno in più dell’avversario e proveremo a giocarcela con tutti. Solo il coraggio ci porterà alla salvezza.