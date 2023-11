Osimhen, novità sul recupero: quando tornerà in campo

Osimhen è out per infortunio dalla ripresa post sosta a seguito dell’ennesimo problema muscolare accusato con la Nigeria.

Victor Osimhen è in Nigeria a seguito di un permesso concessogli da Aurelio De Laurentiis in persona. Il patron del Napoli, a seguito dell’infortunio occorso all’ex Lille in nazionale con la Nigeria e alla conseguente indisponibilità, ha dato l’ok al viaggio in patria dell’attaccante, recatosi a Lagos per motivi personali.

Osimhen rientra in città, spunta la data della convocazione

Nel mentre, Rudi Garcia aspetta di poter testare i passi in avanti del bomber sul piano fisico, desideroso di poter contare nuovamente sul proprio bomber principe, nonostante l’elevato rendimentodi Giacomo Raspadori, autore di due goal in 6 giorni tra Serie A e Champions.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Osimhen dovrebbe rientrare a Napoli nelle prossime ore per poi rimettersi a lavoro per tornare a disposizione dell’ex Al – Nassr.

A discapito delle notizie circolate la scorsa settimana, che vedevano la prima punta out per tempistiche più lunghe di quelle stimate inizialmente, secondo il Corriere, Osimhen potrebbe rientrare in campo nel giro dei prossimi 20 giorni.

Nell’obiettivo quindi il primo big match del prossimo ciclo ravvicinato di partite, quando il Napoli sfiderà l’Atalanta di Gasperini per poi partire alla volta di Madrid e incontrare il Real al Bernabeu.