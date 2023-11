Mercato Napoli, ritorno di fiamma per gli azzurri: è il pupillo di Garcia

Ci siamo: novembre è iniziato, tra soli due mesi la sessione di calciomercato di riparazione di gennaio riprenderà. Il Napoli inizia a valutare i primi nomi.

Il Napoli è alla ricerca della forma perduta: Aurelio De Laurentiis è sceso personalmente in “campo” per cercare di ricompattare l’ambiente a seguito della sconfitta casalinga occorsa contro la Fiorentina nell’ultima gara pre sosta.

L’effetto è stato in parte quello sperato, dopo il successo esterno del Bentegodi sull’Hellas Verona, il team di Rudi Garcia è risultato corsaro anche a Berlino, compiendo un passo decisivo verso la qualificazione agli ottavi, che potrebbe essere definitivamente consolidata nel ritorno contro i tedeschi al Maradona.

Contro il Milan, però, le lacune tecnico – tattiche dei campioni d’Italia in carica sono prepotentemente riemerse, quarantacinque minuti di dominio rossonero ed una sconfitta, la terza in campionato, scongiurata solamente da un secondo tempo di rabbia ed orgoglio, in cui per onor del vero, l’ex allenatore dell’Al – Nassr è stato bravo a stravolgere la formazione iniziale.

Tutto ciò però non basta, i sette punti dalla vetta sono troppi, per questa motivazione De Laurentiis ha richiesto tre vittorie su tre nelle restanti gare di questo ciclo ravvicinato di partite.

De Laurentiis, dal campo al mercato, l’intervento del patron

L’intervento del leader della FilmAuro non potrebbe ridursi unicamente al rettangolo di gioco, il numero uno del club azzurro, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe a breve intervenire in sede di calciomercato. Due i nomi nel mirino: Tousart e Grønbæk.

Tra soli due mesi la sessione di riparazione riaprirà e il Napoli potrebbe ovviare a qualche piccolo nodo lasciato scoperto in estate. Nello specifico, la rosea, si è soffermata sulla situazione legata a Diego Demme, mediano italo – tedesco, sostituto naturale di Lobotka, ma mai preso in cosiderazione da Rudi Garcia.

L’ex RB Lipsia è stato a lungo corteggiato da svariati club di Bundesliga, salvo poi restare sotto l’ombra del Vesuvio a seguito del mancato accordo con quest’ultimi. Nonostante ciò, viste le zero presenze messe a referto dal classe ’91, l’ipotesi di una cessione a gennaio non sarebbe da escludere, magari acquistando un sostituto con caratteristiche più inclini all’idea di Rudi Garcia.

Potrebbe tornare in voga il nome di Tousart, centrocampista trattato in estate dagli azzurri e già allenato dall’allenatore francese nel corso della propria gestione al Lione. Il nome di Tousart, però, secondo il quotidiano sportivo, non potrebbe essere l’unico.

L’ultima infatuazione di De Laurentiis e il direttore sportivo Meluso, potrebbe provenire dalla Danimarca, rispondendo al nome di Albert Grønbæk, centrale classe 2001 del Bodø/Glimt, 3 presenze condite da un goal e un assist nell’attuale conference e ben 9 goal e 5 assist in 25 presenze in Eliteserien, massimo campionato danese che i gialloblù si apprestano a vincere. Secondo Transfermarkt, il valore del centrocampista di aggira sui 7,50 milioni, un’operazione futuribile per costi ed età, che risponderebbe pienamente all’identikit preferito da De Laurentiis. In attesa di novità, Grønbaek si aggiunge alla lista dei papabili neo arrivi in casa Napoli.