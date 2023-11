Forti accuse a Giuntoli, preso di mira: “Ho sbagliato, mi dispiace”

L’ex Direttore Sportivo del Napoli ed attualmente alla Juventus, Cristiano Giuntoli, si è reso protagonista di un’uscita infelice qualche giorno fa. Il DS è stato preso di mira, e per questo motivo si è scusato pubblicamente.

Il Napoli in estate ha perso una persona di riferimento importante come Cristiano Giuntoli. Il Direttore Sportivo ha deciso di terminare anzitempo la sua esperienza al Napoli, per iniziarne una nuova alla Juventus subito dopo.

Il DS è intervenuto qualche settimana fa al Festival dello Sport. Proprio a questo evento si è verificata l’uscita infelice del Direttore Sportivo della Juventus.

Giuntoli si scusa per le dichiarazioni fatte al Festival dello Sport

Sono stati giorni difficili per il Direttore Sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli. L’ex DS del Napoli è stato preso di mira da diverse persone a causa di alcune dichiarazioni. Giuntoli è stato intervistato durante il Festival dello Sport – andato in scena qualche settimana fa – dove aveva toccato svariati temi. Difatti si è parlato molto del Napoli, del rapporto con De Laurentiis e ovviamente di calciomercato. Proprio mentre si parlava del mercato, Giuntoli è caduto in un’uscita infelice che ha suscitato clamore e scalpore tra i presenti e sui social.

Difatti nel corso dell’intervista, Giuntoli aveva associato l’acquisto di un giocatore ad una fidanzata: “Quando prendi un giocatore è come una fidanzata. Pensi che sia quella giusta, ma quando te la metti in casa, che non va bene, che non fa da mangiare, non lava, non stira!”. Ovviamente queste dichiarazioni hanno suscitato un malcontento generale. Le scuse non sono arrivate subito però, e ciò non ha fatto che alimentare l’ira verso l’attuale Direttore Sportivo del Napoli.

Il Direttore Sportivo si è reso conto dell’errore commesso, ed ai microfoni de Le Iene – nella puntata andata in onda ieri sera – si è scusato pubblicamente: “Ho fatto sicuramente un esempio infelice, mi dispiace e chiedo scusa a tutte le persone che si sono sentite offese, uomini e donne. Perché credo che in famiglia ci si debba sempre aiutare e dividere il maniera equa tutti i lavori che ci sono a fare. Io, in casa spesso cucino”. Arrivano dunque le scuse pubbliche di Giuntoli dopo la frase infelice uscita nel corso della sua intervista al Festival dello Sport. Adesso il Direttore Sportivo della Juventus ed ex Napoli può lasciarsi definitivamente alle spalle questa caduta di stile, e tornare a concentrarsi principalmente su ciò che mastica meglio, ossia il calciomercato.