Allarme Coppa d’Africa, il Napoli cerca rinforzi sul mercato: conferme sull’obiettivo

La Coppa d’Africa dovrebbe portare via elementi fondamentali della rosa del Napoli: azzurri alla ricerca di sostituti sul mercato

La massima competizione calcistica del continente africano andrà in scena dal 24 gennaio all’11 febbraio, in Costa d’Avorio. Dopo l’exploit del Marocco ai Mondiali in Qatar, quella del 2024 sarà una delle edizioni più attese degli ultimi anni. Sopratutto se diamo uno sguardo alle altre possibili contendenti. A partire dal Senegal campione in carica, che può contare su individualità importanti come Koulibaly, Mané e tanti altri o la Nigeria di Osimhen, appena classificatosi ottavo nella graduatoria finale del Pallone d’Oro, un risultato storico per il suo paese e per l’intero continente.

Con ogni probabilità, nonostante l’infortunio con il quale è alle prese attualmente, Osimhen farà parte della spedizione nigeriana in Costa d’Avorio. Così come è molto probabile che parteciperà alla competizione anche Anguissa. L’assenza di due perni fondamentali del suo scacchiere tattico, induce Garcia a sperimentare nuove soluzioni. L’ultima, in ordine cronologico, si è vista durante l’ultima gara di campionato con il Milan: 4231. Se per le posizioni d’attacco il tecnico francese ha una vasta scelta, per i due mediani subentra qualche criticità.

In sostanza, è improbabile che due giocatori con le caratteristiche tecniche di Zielinski e Lobotka debbano svolgere il ruolo di mediani difensivi con il compito di coprire la difesa, Cajuste non ha dato le sicurezze necessarie ed Elmas è visto da Garcia più come esterno offensivo. Per questo motivo il Napoli è alla ricerca di un centrocampista che possa fare da schermo davanti alla difesa, in assenza di Anguissa.

Il Napoli vuole puntellare il centrocampo a gennaio: conferme sull’obiettivo

Negli scorsi giorni si è parlato tanto di Albert Grønbæk Erlykke, giocatore danese classe 2001 del Bodo Glimt. Quest’oggi, l’indiscrezione ha trovato conferme sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano ha confermato che il Napoli è alla ricerca di un centrocampista che possa coprire Lobotka in un eventuale 4231 e ha citato il centrocampista del Bodo Glimt come possibile obiettivo.

Grønbæk è legato al club danese da un contratto quinquennale ed ha scelto di indossare la maglia numero 8. Il suo valore attuale di mercato, stando alla valutazione del portale Transfermarkt.it, è di circa 7,5 milioni di euro. Per ora non sappiamo nulla sullo stato della trattativa, né se il Napoli abbia già formulato un’offerta. In ogni caso si attendono sviluppi della stessa nelle prossime settimane.