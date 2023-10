Rinnovo Zielinski, big della Serie A in pressing: la posizione del Napoli

Zielinski, il rinnovo è ancora in bilico, si fa più forte l’interesse di alcuni grandi club italiani: cosa ha intenzione di fare il Napoli



Il polacco è stato protagonista di un inizio di stagione ottimo, nel quale è quasi sempre risultato fra i migliori in campo del Napoli. Tutto ciò con la sua situazione contrattuale tutt’altro che stabile. Il contratto di Zielinski scade nel 2024. Quest’estate ha ricevuto le avances della Lazio di Sarri e dell’Al-Ahli, in Arabia Saudita. Nonostante qualche tentennamento iniziale, entrambe le offerte sono state rimandate al mittente e si pensava si procedesse verso un agevole rinnovo contrattuale, con il benestare di entrambe le parti in causa, ma così non è stato. Ora, dopo sette anni di permanenza in azzurro il futuro di Zielinski all’ombra del Vesuvio è più in dubbio che mai.

Rinnovo Zielinski in bilico? La posizione del Napoli

Nelle ultime settimane si è parlato tanto dell’interesse per Zielinski di due big del calcio italiano: Juventus e Inter. Giuntoli ha intenzione di riaccoglierlo a Torino per rafforzare il centrocampo bianconero. Marotta , che per i colpi a parametro zero ha il fiuto dai tempi della Juve, ed Ausilio apprezzano incredibilmente le caratteristiche tecniche del giocatore.

Stando a quanto riportato dal portale TuttoMercatoWeb.com, al momento il Napoli ha messo in stallo un po’ tutte le trattative di contratto con i big. Vedi Osimhen, e Kvaratskhelia, stesso discorso vale per Zielinski. Per ora l’offerta a ribasso non ha dato gli effetti sperati, ma non è detto che il discorso non si possa riaprire nei prossimi mesi.