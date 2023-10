“Calcio, cinema o circo?”, Cassano allibito: cosa ha detto a De Laurentiis

Antonio Cassano, ex attaccante di Roma e Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli nel corso della Bobo Tv.

Secondo alcune indiscrezioni circolate nella giornata di ieri, il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sarebbe intervenuto in prima persona nell’intervallo della gara tra gli azzurri e Milan cercando di dare la scossa ai suoi.

Una mossa che ha sortito gli effetti sperati, almeno stando alla rimonta targata Politano e Raspadori, ma che allo stesso tempo ha aperto interrogativi in merito all’autorità di Rudi Garcia in rapporto al gruppo squadra.

Cassano duro, l’attacco a De Laurentiis

Antonio Cassano nel corso della Bobo Tv ha commentato proprio queste voci, non lesinando critiche al metodo di gestione targato De Laurentiis:

“Secondo alcune voci sarebbe stato De Laurentiis a fare una ramanzina alla squadra durante l’intervallo, in pratica parliamo della follia delle follie. Si mettesse a fare lui l’allenatore al posto di Rudi Garcia a questo punto, sinceramente non riconosco più questo sport, si parla di calcio oppure di cinema o circo?”.

“FantAntonio” non aveva nascosto i suoi dubbi in merito al possibile campionato dei Campioni d’Italia sin dalla prima gara di campionato, in cui aveva pronosticato una stagione complicata per Osimhen e compagni. Un giudizio che ad oggi sa quasi di sentenza.