Nuovo bomber per il post Osimhen: il migliore d’Europa costa meno di 20 milioni

Il futuro di Victor Osimhen sembra essere sempre più lontano da Napoli: il suo sostituto potrebbe arrivare per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro.

Le strade di Victor Osimhen e il Napoli potrebbero presto dividersi. Un rapporto che negli ultimi mesi si sta lentamente sgretolando potrebbe vedere la sua fine al termine di questa stagione. Il contratto del bomber nigeriano scade il 30 giugno 2025, ma i colloqui per il rinnovo sono stati congelati dopo gli incontri nel ritiro estivo di Castel di Sangro tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Roberto Calenda, agente del giocatore.

Il Napoli ha comunicato che nei prossimi mesi ci saranno nuovi dialoghi, ma le sensazioni non sono per nulla positive. La squadra si sta già abituando all’assenza dell’attaccante, tornato infortunato (per l’ennesima volta) dagli impegni con la sua Nigeria. Giacomo Raspadori sta interpretando molto bene quel ruolo, ma la dirigenza partenopea è già alla ricerca per un nuovo profilo offensivo. E l’ultima idea porta a Serhou Guirassy.

Il Napoli punta il miglior bomber d’Europa

Il nome di Serhou Guirassy sta salendo agli onori della cronaca nelle ultime settimane. Attaccante francese ma naturalizzato guineano classe ’96, Guirassy sta facendo impazzire tutti i tifosi della Bundesliga. Con la maglia dello Stoccarda, il bomber guineano ha segnato ben 14 reti in otto presenze in campionato, 15 complessive se si considera anche il gol messo a segno in Coppa di Germania. Uno score incredibile che lo mette davanti a campioni del calibro di Erling Haaland, Jude Bellingham, Lautaro Martinez e Kylian Mbappé nella classifica della Scarpa d’Oro.

Numeri del genere non possono passare inosservati ed è per questo motivo che le big d’Europa già si stanno muovendo sotto traccia. In Italia, oltre al Napoli, è seguito da tutti i top club, compreso Juventus, Inter e Milan, mentre anche all’estero ha tantissimi estimatori. Un’ottima notizia per tutte le squadre interessate è arrivata dai media tedeschi nei giorni scorsi: nel suo contratto è presente una clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro valida già per gennaio 2024.

Una cifra sorprendente per un giocatore che sta segnando così tanto. La clausola così bassa farà sicuramente attivare qualche club già a gennaio, ma la volontà di Guirassy è chiara: l’attaccante vuole restare allo Stoccarda almeno fino al termine della stagione. Il suo obiettivo è continuare questo percorso di crescita in attesa di qualche offerta importante che potrebbe arrivare nella prossima estate.